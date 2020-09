Několik poslanců chce do Senátu. Říjnové volby mohou obměnit složení Sněmovny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Říjnové senátní volby mohou obměnit složení Sněmovny. O místo v horní komoře se bude ucházet sedm poslanců, a to tři z KSČM a po dvou z hnutí ANO a z ODS. Pokud by se stali senátory, poslanecký mandát by jim zanikl a jejich místo v dolní komoře by obsadili náhradníci.