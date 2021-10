ON-LINE: Druhý den voleb. Česko se už dnes dozví nové rozložení Sněmovny

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Česko dnes čeká druhý den voleb do Poslanecké sněmovny. Hlasovat v něm budou moci ti, kteří cestu do volebních místností nenašli v pátek. Možnost vybrat si své poslance mají od 08:00 do 14:00. Informace alespoň o tom, které uskupení se do Sněmovny dostaly, by mohly být známy do večera.