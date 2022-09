ON-LINE: Volby skončily. Začíná sčítání hlasů

14:36 - Ve volebních štábech jednotlivých stran zatím panuje relativní klid. Kromě novinářů se v nich ale začínají scházet i první politici.

14:20 - Oficiálně budou výsledky obecních voleb zveřejněny po pondělním projednání Státní volební komisí pravděpodobně v úterý ve Sbírce zákonů. Od následujícího dne tak začne ubíhat desetidenní lhůta, v níž se voliči či kandidující strany mohou obrátit se stížnostmi na správní soudy. V případě senátních voleb tato lhůta začne až o týden později po senátním finále.

14:14 - O senátorský post usiluje 178 kandidátů, což je v průměru šest až sedm uchazečů na jedno z 27 obsazovaných míst. Svého nového senátora si zvolili na Orlickoústecku, kde zbyli jen dva adepti. Ve zbývajících obvodech se pravděpodobně ve finále znovu utkají dva nejlepší z každého obvodu, tedy 52 kandidátů.

14:05 - Naše redakce má své zástupce v pražském volebním štábu Starostů a nezávislých (STAN) na Malostranském náměstí a ve štábu koalice Spolu. U Starostů zatím panuje klid, na příchod hlavních tváří se čeká. Předseda hnutí Vít Rakušan se nicméně u volební urny nechal slyšet, že doufá v úspěch ve všech krajských městech. Konkrétně v hlavním městě je přitom vládní subjekt zásadně postižen kauzou Dozimetr.

14:04 - Celkové vítězství v komunálních volbách obhajuje ze stran opoziční hnutí ANO, které před čtyřmi lety obdrželo 16,8 procenta hlasů a nejlépe uspělo ve velkých městech. Druhá byla ODS (14,9 procenta hlasů) a třetí Piráti (9,3 procenta). Nejvíce obecních mandátů ovšem tehdy díky zisku v menších městech a na vesnicích získala KDU-ČSL (3654) před hnutími STAN a SLK (dohromady 2749) a ODS (2600). ČSSD před čtyřmi lety získala 1955 zastupitelů, ANO 1684, KSČM 1470. Za TOP 09 bylo zvoleno 454, za Piráty 358 a za SPD 161 zastupitelů. Ve většině velkých měst bude vítězství obhajovat ANO, které obsadilo křesla 14 z 26 primátorů.

14:02 - V letošních obecních volbách odevzdalo hlas nejčastěji kolem 40 procent voličů. Mezi obcemi jsou ale velké rozdíly. Někde se účast blíží dvěma třetinám, jinde není ani desetinová. Mírně menší než v komunálních je často účast ve volbách do třetiny Senátu, zjistila ČTK.

14:00 - Hlasování v letošních komunálních volbách dnes ve 14:00 skončilo. Lidé si v nich vybrali vedení svých radnic na příští čtyři roky. Souběžně v úvodním kole senátních voleb určili minimálně to, kteří uchazeči se dostali do užšího výběru na 27 míst v Senátu. Úplné výsledky obecních voleb budou známy zřejmě opět až v neděli ráno. Kompletní výsledky senátních voleb by mohly být k dispozici už během noci.