Pořádat akce českého předsednictví EU v Praze je efektivnější a úspornější, řekl Babiš

Babiš odmítl, že by se jeho končící kabinet neměl už předsednictvím zabývat. "My ho řešíme od roku 2018, kdy bylo první usnesení, mohl bych o tom hodinu vykládat," řekl premiér. Kabinet podle něj jednoznačně konstatoval, že kvůli efektivitě a úspornosti pro ČR i účastníky jednání ze zahraničí je lepší všechny akce soustředit do hlavního města. "Už slyšíme od budoucí koalice, že to budou chtít organizovat po celé ČR. Možná podle toho, kde oni politicky působí. To by bylo samozřejmě špatně," uvedl.

Předseda STAN Vít Rakušan ve čtvrtek uvedl, že nově zřízený ministr pro evropské záležitosti by měl připadnout Starostům a nezávislým. "Budeme rádi, když prosadíme naši představu, že předsednictví nebude centralizováno na jednu obrovskou akci do Prahy a bude jím žít celá ČR. Koncepce Evropy regionů je nám blízká," řekl.

Kabinet dnes měl na programu pro informaci materiál o předsednictví. Podle dokumentu by se měly neformální ministerské rady v rámci předsednictví konat v Kongresovém centru Praha. Úřad vlády chce v této souvislosti zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy bez standardního výběrového řízení. Celková předpokládaná hodnota zakázky je 25,1 milionu korun.

Na programu kabinetu byl také materiál ohledně zajištění propagačních předmětů a protokolárních darů v souvislosti s předsednictvím. Předsedové vlád a prezidenti, kteří se v ČR zúčastní akcí na nejvyšší úrovni, by měli obdržet protokolární dar, odznak, komplimentku, poznámkový blok, propisku a papírové desky. Celkové předpokládané náklady na propagační předměty a protokolární dary činí odhadem 12 milionů Kč.