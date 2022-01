Předchozí vláda podle Babiše vymýtila korupci z nejvyšších pater politiky

Česko a Slovensko nadále v indexu vnímání korupce (CPI) zaostávají za průměrem oblasti západní Evropy a Evropské unie, i tak ale dosáhly lepšího výsledku než dvě třetiny sledovaných zemí. Česká pobočka TI v dokumentu uvedla, že Česku chybí klíčové zákony na ochranu oznamovatelů, o lobbingu či o státní službě. Zemi také chybí vize, koncepce a politická vůle tyto klíčové oblasti řešit. TI konstatovala, že za Babišovy vlády se nepodařilo zlepšit takřka nic a že ani nová vláda Petra Fialy (ODS) v tomto ohledu zatím výraznou ambici neprokazuje.

"Za naší vlády ani jeden ministr neměl žádný korupční problém. Všechno jsme to z nejvyšších pater politiky vymýtili, a pokud se někde dnes mluví a píše o korupci v politice, je to ve spojení se samosprávou. A to je oproti minulosti velká změna," uvedl Babiš. Organizace to podle něj nereflektuje, stejně jako to, že menšinová vláda ANO a ČSSD připravila protikorupční zákony, které ve Sněmovně nenašly širokou podporu. "Opozice je jednoduše nechtěla," dodal Babiš.

Hodnocení TI vnímá jako zaujaté a velmi neobjektivní. Předchozí vládu podle Babiše organizace hodnotí kriticky i proto, že ji bývalý ministerský předseda v minulosti opakovaně označil za zkorumpovanou a pochybnou. Dnes to zdůvodnil tím, že se "někteří její zaměstnanci nechali platit politiky ČSSD".

Spor TI a Babiše řeší i soud. Organizace se dlouhodobě věnuje tématu Babišova střetu zájmů. Poukazuje na dotační kauzu Čapí hnízdo nebo na majetkové vazby k holdingu Agrofert. V žalobě na ochranu osobnosti uvedla, že ji Babiš záměrně poškozuje svými lživými výroky. Požaduje nejen omluvu, ale i to, aby se bývalý premiér napříště obdobných výroků zdržel. Středočeský krajský soud však loni v červenci žalobu už podruhé zamítl. Organizace se odvolala, spor tak bude řešit ještě pražský vrchní soud.