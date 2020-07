Přerušení těžby v OKD je podle Havlíčka logický a nutný krok

"S managementem OKD jsme dnes jednali. Pozastavení těžby z důvodu šíření koronaviru je logický krok, který byl v dané chvíli nutný. S ohledem na dodávky uhlí do regionu je to v tuto chvíli řešitelné, podniky v kraji mají možnost nakoupit jinde," řekl Havlíček ČTK. "Ministerstvo průmyslu a obchodu je jinak plně součinné v oblasti sanací a rekultivací po těžbě, a to prostřednictvím podniku Diamo," dodal.

Dosud byla těžba v OKD přerušena pouze v Dole Darkov, kde se před dvěma měsíci objevilo první ohnisko nákazy. Dnes firma oznámila, že od pátku zastaví těžbu ve všech dolech na Karvinsku. Firma k tomuto kroku přistoupila po zjištění nepříznivých výsledků plošného testování na koronavirus způsobující nemoc covid-19 v dolech ČSM.

Ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace dnes zaslaly otevřený dopis členům vlády s výzvou k prosazení strukturální a sociálně spravedlivé proměny regionu, která bude brát zřetel především na potřeby horníků. Podle ekologických aktivistů by vláda měla přijmout plán, který jasně řekne, kdy a za jakých podmínek se těžba v dolech ukončí. Držet by se měla termínu, který byl původně dohodnut při převzetí firmy státem, kdy se počítalo s postupným utlumováním těžby nejpozději do roku 2023. Jakákoli státní pomoc by měla být podmíněna schválením a naplňováním takového plánu, uvedly organizace.

"Nejhorší ze všeho je nejistota, co s firmou vlastně bude. Vláda by měla najít odvahu a tuto nepříjemnou otázku rozseknout," řekl dnes mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. Podle něj je lepší, když se doly uzavřou postupně za pár let podle jasného plánu a s dostatkem peněz z Evropy, které zajistí nová pracovní místa a nové možnosti v regionu, než kdyby firma měla padnout zničehonic a zaměstnanci by se ze dne na den ocitli bez práce i perspektivy.