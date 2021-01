Příjem žádostí do druhé výzvy COVID nájemné bude až do 29. ledna

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prodloužilo příjem žádostí do druhé výzvy programu COVID nájemné do 29. ledna. Původně měl končit ve čtvrtek. Zároveň posunulo začátek příjmu žádostí do třetí výzvy z 22. ledna na 1. únor s ohledem na plánované zvýšení limitu čerpání z veřejné podpory, tzv. dočasného rámce, Evropskou komisí. Na twitteru to dnes uvedl šéf MPO Karel Havlíček (za ANO).