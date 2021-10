Pro Piráty a STAN je klíčové získat s koalicí Spolu většinu, Bartoš věří v úspěch opozice

Po sečtení čtvrtiny okrsků vedlo ANO se 30,12 procenta hlasů před Spolu, které mělo 23,89 procenta. Piráti a Starostové byli třetí se 13,45 procenta. "Furt věřím, že demokratická opozice výrazně uspěje a že budeme moci sestavovat budoucí vládu," řekl Bartoš.

Kampaň podle něj byla výrazně odlišná oproti minulosti. Popsal ji jako agresivní z hlediska dezinformační scény, která podle něj hovořila stejným jazykem jako premiér Andrej Babiš (ANO) v oficiálních vyjádřeních. "Ale bylo to lepší o to, že jsme šli v koalici, že jsme si mohli pomáhat. Energie i v kontaktní kampani byla obrovská," ocenil Bartoš, který vedl kandidátku v Ústeckém kraji, kde se utkal s Babišem.

Ferjenčík: Pro Piráty a STAN je klíčové získat s koalicí Spolu většinu

Koalice Pirátů a STAN považuje v těchto volbách za nejdůležitější, aby společně s koalicí Spolu tvořenou ODS, TOP 09 a KDU-ČSL získala ve Sněmovně většinu. Novinářům to ve volebním štábu řekl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Vysoká volební účast by podle něj mohla oběma koalicím k úspěchu pomoct.

"Pro nás je klíčové, abychom dali s koalicí Spolu 101 mandátů. O to se hraje v těchto volbách, udělali jsme pro to maximum," řekl Ferjenčík. To podle něj znamená, že obě koalice dohromady potřebují získat asi kolem 45 procent hlasů.

Podle Ferjenčíka by bylo dobře, kdyby byla vysoká volební účast. Ukazovalo by to podle něj na to, že lidé považují volby za velice důležité. Ze zjištění ČTK plyne, že na mnoha místech hlasovalo víc než 60 procent oprávněných voličů. Volební účast dosáhla v minulých sněmovních volbách 60,84 procenta voličů.

Lídři Pirátů a STAN se na začátku tohoto roku rozhodli pro společnou kandidaturu. V minulých volbách v roce 2017 získali Piráti 10,79 procenta hlasů a 22 mandátů z 200 ve Sněmovně. Hnutí STAN, které tehdy kandidovalo samostatně, obdrželo 5,18 procenta hlasů a šest mandátů.