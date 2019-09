Jiří Ovčáček sice na úvod uvedl, že chce, aby jeho nový pořad byl „laskavý“ a aby se v něm „neřešila žádná velká politika“, přesto se otázkám na politiku nevyhnul. Po Aleně Schillerová si mluvčí Hradu na Barrandov pozval Františka Ringo Čecha.

Hudebník, umělec a bavič se rozpovídal o svém životě, pak se ale dostal i k politice. Sám Ringo Čech se totiž do politiky aktivně zapojil. Ovčáčka například zajímalo, kdy se poprvé setkal s Milošem Zemanem a jak na něj současný prezident zapůsobil. „My se známe strašně dlouho – 30 let. Ale ten první kontakt byl na hradeckém sjezdu, kde Miloš Zeman uspěl. Já se celý život chlubím tím, že mám nos na úspěšné lidi,“ chlubil se Ringo Čech s tím, že si ve své práci například vždy vybíral kvalitní interprety.

U Zemana jej prý zaujalo to, jak za něj na sjezdu lobbovali mladí lidé. „A pak když jsem ho slyšel mluvit. A taky jsme měli společného přítele, to byl Pavel Dostál. Takže vlastně Pavel mě s Milošem sblížil,“ vzpomínal hudebník. „My jsme vždy jednali jen jako přátelé, nikdy jsme spolu neprobírali politiku. Já byl ukázněný člen klubu. Takže k Milošovi jsem chodil na takzvanou kvartální becherovku,“ práskl Ringo Čech.

To prý probíhalo tak, že chodil do Zemanovy pracovny v Parlamentu. „Nalili jsme si malou, protože on říkal, že v práci nesmíme pít ani on, ani já. Dali jsme si, popovídali jsme si. On se ke mně vždycky choval slušně,“ vzpomínal. „Miloš je vtipnější, než my dva dohromady,“ pokračoval ve chvále umělec. „To v každém případě,“ notoval si s ním Ovčáček. Navíc mu prý vždy imponovalo, jak umí mluvit.

Vrátil se třeba také ke kauze článku Ferdinanda Peroutky. „Já jsem přesvědčený, že toho Peroutku četl. On nemá zapotřebí si vymýšlet,“ zastal se hlavy státu Ringo Čech, který chce podle svých slov prezidenta přesvědčit, aby si vzpomněl, kde text viděl. „To se nemohlo ztratit,“ myslí si.

O Zemanovi prý poslouchá i když jde třeba jen do Kauflandu. „U zeleniny mi paní říká, abych ho pozdravoval a že ho mají rádi. A vedle u sýrů mi chlap řekne: Kr*tén jeden, vždyť vy jste oba stejní – ty i ten tvůj prezident,“ svěřil se hudebník, co se mu běžně stává, když vyjde mezi lidi.

Ringo Čech ale na druhé straně lituje, že do politiky vůbec vstupoval. „Hrušínský mě varoval, Kocáb mě varoval, kačer mě varoval. Kocáb mi říkal: Nechoď tam, oni tě úplně zdeptaj, zlomí tě, budeš úplně bez humoru, sešlej stařec, je to hrozný. Byl jsem fakt blbej, když jsem si myslel, že něco dobrého zmůžu,“ postesl si hudebník. Který za sebou má od 90. let bohaté politické zkušenosti.

„Umělec se do toho nemá plést. Je hodně lidí, co odmítají moje věci jen proto, že jsem přítel prezidenta. Je to smutné. Ale na druhou stranu si říkám, že na to mají právo. Oni nechtějí mít obrázek od člověka, který chodí na becherovku na Hrad,“ směje se umělec.

Na Zemanovi se mu prý líbí také to, že nazývá věci pravými jmény. Ringo Čech totiž přiznal, že se mu hnusí už samo spojení „politická korektnost“. „Společnost se dostala pod rostoucí vliv menšinových zájmových skupin. A s jídlem roste chuť. Začne to starostí o vaše zdraví,“ vysvětloval na příkladu kouření.

Svěřil se ale také, že uznává charsitsty za jejich tehdejší otevřený odpor. „Já Havla strašně uznávám jen pro to, kolik si vytrpěl. Sedět čtyři roky, když vám pak řeknou, že budete prezidentem, to by se málokomu chtělo. My jsme se báli, nevypadalo to, že se něco změní. Když jsme byli s Schelingrem na Rudém náměstí, byli jsme maličcí. Já jsem říkal: Jirko, my v tomhle umřem, v téhle hrůze. A šli jsme jak schlíplý slepice. Dneska už vím, že nic není úplně jistý, můžou se stát věci neuvěřitelné,“ prozradil. Dnešní mladí lidé prý ve srovnání s tehdejší dobou nic nevědí. „Ti by se podělali v první řadě, ti novináři,“ tvrdí Ringo Čech.

Došlo i na téma dezinformace a fake news.„Na internetu teď koluje takový pamflet Milion chvilek pro demokracii. Jsem tam podepsaný já jako autor. Není to pravda, je to podvrh. Je to hanebnost, hloupý a cynický, zlý, nevtipný. Kdo mě zná, ví, že jsem to nenapsal. Ale to je nevýhoda sociálních sítí a internetu – že nejste dohledatelný. Já tam mám mnoho jmenovců a nejsem to já. To mi na dnešní době vadí,“ dodal.