Rozhovory o vládě začnou ve středu, s prohrou ANO Babiš nepočítal

Podle Babiše se uvidí, zda se prezident Miloš Zeman rozhodne ho pověřit sestavením vlády. Rozhovory o tom podle něj začnou ve středu. Zeman už dříve avizoval, že dá možnost sestavit vládu předsedovi vítězné strany, nikoli koalice. Pokud se tak stane, osloví Babiš hned koalici Spolu. Vyloučil jednání s Piráty.

Babiše Zeman přijme v neděli v 11:00 na zámku v Lánech. Podle předsedy vlády ale nejde o zahájení povolebních rozhovorů, ale o dříve plánovanou schůzku.

Premiéra překvapilo, že se do Sněmovny nedostala koaliční ČSSD. Řekl, že s jejím předsedou Janem Hamáčkem měl dobré vztahy, za dobré ministry označil ministra zahraničí Jakuba Kulhánka a zemědělství Miroslava Tomana.

Zatím není schopen odpovědět na to, zda bude chtít pokračovat ve vládě s ČSSD poté, co se nedostala do Sněmovny, do ustavení nového kabinetu. Z telefonátu s Hamáčkem podle Babiše vyznělo, že by Hamáček pochopil, pokud by tomu tak nebylo.