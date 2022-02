Sněmovna senátní veto novely pandemického zákona přehlasuje, věří Válek

Upravit zákon podle námitek senátorů nebo jen prodloužit platnost jeho současného znění i po 28. únoru podle Válka v podstatě nejde. "Pandemický zákon vedl k tomu, že byla vydávána opatření v rozporu se zákonem," řekl ministr. Novelizace podle něj jen zákon uvedla do souladu s výtkami správních soudů. "Nemůžu chtít prodloužit platnost zákona, o kterém vím, že je špatný a podle kterého by byla vydávána opatření, která by nebyla v souladu se zákonem," řekl.

Některé námitky senátorů ministr nechápe, například zasílání rozhodnutí hygieny o karanténě v SMS už funguje rok a půl a novela zákona to jen dává do souladu s legislativou. S odškodněním původní pandemický zákon nepočítal vůbec.

"Člověk nabyde dojmu, že už každý ten zákon viděl a přesně ví, co tam je," uvedl s tím, že zákon byl vlastně dvakrát v připomínkovém řízení. Poprvé ho 15. prosince předložil tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), znovu pak Válek. "Asi byla chyba, že jsme nedostatečně vysvětlovali senátorům, že se tam neskrývá žádné nebezpečí pro občany, že tam není nic, co tam hledají. Tam vlastně nic nového není," dodal. Komunikace podle něj měla být lepší.

Už při projednávání v Senátu hájil pandemický zákon nutností chránit seniory. "My musíme hlídat domovy důchodců, dostávat z nich každý den data a testovat zaměstnance, abychom mohli sledovat situaci v každém domově důchodců. Totéž se týká zdravotnických zařízení," vysvětlil.

Toto mimořádné opatření bude podle něj potřeba ještě první dva týdny v březnu, ale pro jeho vydání je třeba buď pandemický zákon, nebo nouzový stav. Předpokládá, že pro toto jedno opatření by vláda vyhlásila nouzový stav, pokud by Sněmovnou novela neprošla.

Novelu horní komora zamítla hlasy 32 z 61 přítomných senátorů. Senátoři nejprve hlasovali o schválení, které neprošlo o jediný hlas. V Senátu mají většinu strany vládní koalice, jejich zákonodárci ale hlasovali na rozdíl od Sněmovny nejednotně.