SPD podle Okamury udělá znovu maximum proti přijetí pandemické novely

Očekává se, že rozsáhlá bude už diskuse v úvodním bloku, v němž poslanci navrhují změny programu schůze. Je pravděpodobné, že Sněmovna si dnes odhlasuje možnost nočního jednání. Šéf poslanců SPD Radim Fiala uvedl, že hnutí použije všech demokratických postupů. "Mezi ty řadí Ústavní soud i obstrukce. Budeme postupovat stejně jako při prvním projednání," uvedl.

Zda projednávání pandemického zákona nenaruší například středeční plánovanou schůzi rozpočtového výboru ke státnímu rozpočtu na letošní rok, je podle SPD odpovědností a problémem vládní pětikoalice. "Pokud to zasáhne do rozpočtového výboru, tak to se musíte ptát koalice, proč to zařadili jako první bod," uvedl Fiala. Okamura doplnil, že pokud by byl pro vládu rozpočet prioritou, body by chtěla seřadit jinak.

SPD označuje vládní zákon za totalitní předpis a legislativní zmetek. "Nesouhlasíme, aby v době, kdy nemocnice nejsou přetížené, čísla nakažených klesají a evropské země rozvolňují, vláda oklešťovala svobody," uvedl Okamura. Kabinet je podle něj opojený mocí a ministři se zřejmě zbláznili. SPD také vyzvala k demisi ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09).