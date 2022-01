Stanjura. Deficit státního rozpočtu by měl být pod 280 miliard

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Deficit státního rozpočtu pro letošní rok by měl být pod 280 miliard Kč. To by bylo až o 100 miliard Kč méně, než plánovala předchozí vláda Andreje Babiše (ANO). V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).