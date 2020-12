Schválení státního rozpočtu ohroženo, Schillerová nepřesvědčila komunisty

"Řekla jsem, že jsem připravena podpořit pozměňovací návrhy v sociální oblasti například na výstavbu školek, škol. S tím nemám problém, ale nejsme připraveni podpořit snížení rozpočtu ministerstva obrany. Obrana nyní sehrává klíčovou roli i v boji s pandemií a máme závazky k NATO. To je věc, která není pro jednání a rozpočet obrany snižovat jednoznačně nebudeme," uvedla. Dodala, že pozměňovací návrhy komunistů v sociální oblasti jsou zhruba za dvě miliardy korun.

Ministryně dále řekla, že rozpočtové provizorium v normální situaci na jeden nebo dva měsíce problém není, ale v této krizi to problém je. "Zaplatíte všechny mandatorní výdaje a potom se hospodaří s desetinou předchozího rozpočtu. A ministr financí rozhoduje, co se může proplatit. Omezí se tak investice a rozpočtové provizorium prohlubuje hospodářskou krizi a ten problém by dopadl i na samosprávy. Byl by to dopad celospolečenský," upozornila.

Schillerová chtěla dnes přesvědčovat komunisty na zasedání jejích výkonného výboru, aby ve Sněmovně hlasovali pro návrh rozpočtu na příští rok. Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD zatím nemá pro deficitní plán hospodaření v příštím roce podporu. Sněmovna bude o rozpočtu hlasovat ve středu.

Poslanci KSČM chtějí převést deset miliard korun do vládní rozpočtové rezervy. "Abychom je mohli použít spíše na to, že armáda pomůže zdravotníkům, sociálnímu systému v řešení pandemie covid, než aby udělala nákupy," uvedl Filip. Pokud Sněmovna s přesunem nebude souhlasit, poslanci KSČM návrh rozpočtu jako celek podle něho nepodpoří.

Komunisté počítají s tím, že stát bude začátkem příštího roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu, uvedl Filip. Schillerová před tím kvůli epidemii nového koronaviru varovala. "Zaplatíte všechny mandatorní výdaje a potom se hospodaří s desetinou předchozího rozpočtu. A ministr financí rozhoduje, co se může proplatit. Omezí se tak investice a rozpočtové provizorium prohlubuje hospodářskou krizi a ten problém by dopadl i na samosprávy. Byl by to dopad celospolečenský," upozornila po dnešním jednání s vedením KSČM.

Filip uvedl, že Schillerová byla přesvědčivá, ale nestačilo to. Měl podle jeho názoru spíše přijít ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Filip je připraven se s Metnarem sejít, a to i bez zprostředkování prezidentem Milošem Zemanem, jak hlava státu nabídla. Prezidenta nyní Filip nechce kvůli tomu oslovit. Předseda KSČM zdůraznil, že Metnar názor komunistů nezmění. "Ale mohl by změnit názor on. Nebudeme trvat na tom, aby rezignoval," dodal.

KSČM není podle Filipa spokojena s naplňováním toleranční smlouvy, na jejímž základě menšinovou vládu ČSSD a ANO ve Sněmovně třetí rok podporuje. "Úplně nejsme spokojeni s plněním všech požadavků," uvedl. Jako příklad jmenoval protikorupční balíček, do kterého nebyl zařazen návrh komunistů, aby byl rozšířen okruh lidí s povinností odevzdávat majetková přiznání. "Jestli si myslí vláda, že o to musíme prosit, tak my se prosit nemusíme o nic. My budeme postupovat samostatně jako suverénní politická strana," uzavřel.