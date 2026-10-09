OBRAZEM: Závěr kampaně hnutí ANO bez Babiše. S Hušbauerem se spojil po telefonu

Andrej Babiš kvůli onemocnění vynechal závěrečný mítink hnutí ANO před komunálními a senátními volbami. Pražské kandidáty podpořil alespoň na dálku prostřednictvím videohovoru. Lékař mu podle jeho slov další účast v kampani nedoporučil.
Zdravotní komplikace vyřadily Andreje Babiše (ANO) z poslední předvolební akce jeho hnutí. Premiér měl ve čtvrtek podpořit kandidáty na pražském Opatově, kvůli nemoci však zůstal mimo dění. K přítomným se Babiš nakonec obrátil alespoň prostřednictvím videohovoru, ve kterém prozradil, že další účast na kampani mu lékař nedoporučil.
Pražský mítink se tak musel obejít bez osobní účasti předsedy hnutí, který se s kandidátem na primátora Janem Hušbauerem spojil po telefonu. ANO se v kampani snažilo upozornit na své ambice v hlavním městě, kde podle Babiše dlouhodobě nedosahuje uspokojivých výsledků. Předvolební program představilo začátkem září se sloganem „Česko bude zase makat“. Hušbauer chce v Praze řešit zejména dopravní situaci, dostupnost bydlení a bezpečnost.
Rozhodování o novém složení obecních zastupitelstev a části Senátu začíná v pátek 9. října ve 14 hodin. Volební místnosti zůstanou otevřené do 22 hodin, hlasování bude pokračovat také v sobotu od 8 do 14 hodin. Senátní volby se týkají 27 obvodů, v nichž voliči vyberou třetinu horní komory Parlamentu. Pokud žádný kandidát nezíská potřebnou podporu v prvním kole, rozhodne se 16. a 17. října.
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Zdroj: Libor Novák