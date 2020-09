V Senátu se snesla kritika na finanční správu: Je represivní, v podnikatelích vidí podvodníky

"Vždy budu dbát na to, aby byl dodržován zákon, aby nebyly porušovány jakékoli předpisy. Na druhé straně budu dbát na to, aby nebyla dostávána finanční správa pod jakýkoli politický tlak," uvedla Schillerová. Podle Vystrčila se nedaří vysvětlit úředníkům finanční správy, že "ten, kdo odvádí daně, je jejich klientem, a že je to on, kdo dává peníze na jejich mzdy".

Finanční správa by také podle daňové advokátky a členky Legislativní rady vlády Petry Novákové měla být servisní, nikoli represivní institucí, a měla by umět rozlišit úmysl od pochybení. David Hubal z Unie daňových poplatníků poukázal na "nevybíravé" vymáhání daní prostřednictvím zajišťovacích příkazů. Sporů kvůli nim ubývá až po zásahu Nejvyššího správního soudu. Podle daňového poradce Jana Rambouska finanční správa svá pochybení bagatelizuje. Podle advokáta Ondřeje Moravce se v pojetí výběru daní střetávají vize správy dohlížející a pečující a správy represivní, sankční a nekompromisní.

Daňová správa by podle senátora a daňového poradce Tomáš Goláně (za Senátor 21) měla být nezávislým arbitrem, který posuzuje případné porušení zákona. "Často vidíme, že se finanční správa snaží stanovit daň v co nejvyšší výši," uvedl senátor. Označil to za "daňový džihád", který byl vyhlášen v roce 2014. Podle Goláně více jak 50 procent sporů s finanční správou končí ve prospěch daňových poplatníků. Finanční správa podle senátora postrádá sebereflexi ve vztahu k rozsudkům.

Šéfka Generálního finančního ředitelství Tatjana Richterová odmítla tvrzení, že by finanční správa ve všech podnikatelích viděla podvodníky a většinu soudních sporů prohrála. Podle ní je finanční správa úspěšná v 48 až 60 procentech soudních sporů, zatímco daňoví poplatníci jen zhruba ve 33 procentech případů. "Finanční správa je řádně korigována mocí soudní a konstatuji, že je ve většině sporů úspěšná," prohlásila Richterová. Vytýkaná pochybení označila za individuální selhání.

Vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců Tomáš Hajdušek ocenil, že se po nástupu Richterové zlepšila komunikace s komorou při přípravě nových předpisů. Podle Goláně mu Richterová slíbila změny. Hubal zapochyboval, zda se pod Schillerovou, kterou označil za "architektku predátorského přístupu k výběru daně", přístup daňové správy zlepší.