Válková by neměla usilovat o post ombudsmanky, žádá Pekarová Adamová. Poslance ANO to vidí jinak

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poslankyně Helena Válková (ANO) by měla po zveřejnění tvrzení, že na přelomu 70. a 80. let hájila zákony namířené proti disidentům, skončit jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva a dál neusilovat o pozici ombudsmanky. Novinářům to dnes řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pokud Válková kroky tímto směrem sama v dohledném čase neučiní, záležitost by měla probrat Poslanecká sněmovna, dodala Adamová.