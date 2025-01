Sněmovní šetření střelby na FF UK je u konce. ANO se závěry komise nesouhlasí

Komise, které šéfoval poslanec Pavel Kašník (ODS), zjistila dílčí nedostatky v oblasti operačního a taktického řízení před začátkem střelby. První výstřely zazněly ve 14:57, policie se o útoku dozvěděla o dvě minuty později. Předcházela tomu vražda pachatelova otce, jehož útočník zastřelil třemi ranami do zátylku. Dnes zaznělo, že strážci zákona mohli tělo ohledat až ve 14:47, protože nejprve bylo nutné se ujistit, že objekt v Hostouni je bezpečný.

Sněmovní komise dospěla při svém vyšetřování tragické události k závěru, že se nebude na nikoho podávat trestní oznámení.

Jak uvedl server iDnes.cz, dva členové komise za opoziční hnutí ANO, poslanci Jiří Mašek a Helena Válková, vyjádřili rozdílné stanovisko na věc a vypracovali vlastní oponentní zprávu. Nesouhlasí totiž s tím, že při postupu složek IZS nedošlo k chybám. "Je to třeba otázka prohledávání hlavní budovy fakulty," uvedl Mašek.

Válková označila za největší chybu, že zásah neměl jednoho velitele. "Pokud by uvedená doporučení byla uplatněna v průběhu šetřené mimořádné události, byl by průběh tragické události, včetně možných následků, odlišný," píše se ve zprávě opozičních poslanců. Komoře navrhli přijetí usnesení, jehož součástí bude omluva za to, že stát nedokázal tragédii předejít.

Útok v budově FF UK na náměstí Jana Palacha se odehrál ve čtvrtek 21. prosince 2023. Nepřežilo jej 14 lidí, mezi oběťmi byli studenti i vyučující. Pachatel už předtím zavraždil svého otce v domě v Hostouni na Kladensku. Následně se ukázalo, že je zodpovědný také za dvojnásobnou vraždu muže a dítěte v Klánovickém lese, která se stala o necelý týden dříve.