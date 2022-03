Vláda schválila na začlenění Ukrajinců do škol přes 5 miliard

V současnosti je podle ministra v ČR registrováno 125.000 ukrajinských uprchlíků ve věku od tří do 18 let. Uprchlíci mají povinnost se do 90 dnů přihlásit k povinné školní docházce. Sněmovna v první polovině března schválila rozpočet ministerstva školství ve výši 249,6 miliardy korun.

"Vláda schválila materiál, kterým do regionálního školství připutuje dalších až 5,2 miliardy korun, což jsou maximální výdaje na začlenění nových ukrajinských žáků a studentů ve věku tři až 18 let od mateřských škol až po střední školy," uvedl ministr.

Suma je podle něj rozdělená na tři části. „První částí jsou výdaje na žáky, kteří jsou zařazeni do běžných tříd,“ řekl. Náklady na tyto nové žáky se podle něj budou hradit z krajských rezerv, které se navýší o 900 milionů korun. Kolik dětí v běžných třídách je, zjišťuje nyní ministerstvo pomocí dotazníků, které v pondělí rozeslalo do škol. Data bude sbírat podle informací na webu do 7. dubna.

„Druhá věc jsou takzvané adaptační skupiny, tam může dojít k tomu, že to bude stát až 2,8 miliardy korun,“ řekl Gazdík. Ministerstvo podle něj bude peníze uvolňovat postupně podle toho, jaký bude o adaptační skupiny zájem. „My vyhlásíme v nejbližších dnech výzvu formou takzvaných šablon, o které se školy přihlásí,“ řekl. Adaptační skupiny budou podle něj hlavně pro děti ve věku mateřské a základní školy.

Třetí věcí, na kterou jsou podle něj potřeba finance, jsou jazykové kurzy češtiny. Budou pro ukrajinské děti i učitele, nebo studenty středních či vysokých škol, kteří potřebují studovat v ČR. „Výzvy bude ministerstvo školství v příštích dnech a týdnech postupně zveřejňovat a ty školy, které chtějí konat jazykové kurzy, se do nich mohou přihlásit,“ dodal ministr.