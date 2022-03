Vláda schválila vyslání vojáků na Slovensko, misi nyní posoudí Parlament

Mandát bude platný do 30. června 2023, náklady obrana odhaduje asi na 540 milionů korun.

Návrh vládě předložila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Již dříve uvedla, že do alianční jednotky odjede asi 400 vojáků, s migrací bude pomáhat další dvacítka. Zbytek mandátu je určen jako rezerva například pro střídání vojáků.

Vytvoření bojového uskupení na Slovensku je součástí snahy Severoatlantické aliance posílit své východní křídlo po útoku Ruska na Ukrajinu. Zapojit by se do něj mělo také Polsko, Slovinsko a USA, Německo s Nizozemskem slíbily zajištění protivzdušné obrany včetně vyslání systému Patriot. Podobné jednotky by měly vzniknout i v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Slovenská vláda souhlasila s přítomností 2100 vojáků NATO

Slovenská vláda dnes schválila návrh, aby v zemi v rámci posílení východního křídla Severoatlantické aliance působilo maximálně 2100 vojáků ze šesti členských států NATO, včetně nejvýše 600 příslušníků české armády.

Předlohu ještě musí schválit parlament, ve kterém se kabinet premiéra Eduarda Hegera opírá o pohodlnou většinu. Podle slovenského ministerstva obrany příchod spojeneckých vojáků bude reakcí na vojenskou invazi Ruska na Ukrajině.

Kromě Česka vojáky na Slovensko v programu takzvané předsunuté přítomnosti NATO vyšlou také Německo, Spojené státy, Nizozemsko, Polsko a Slovinsko. Slovenské ministerstvo obrany k tomu uvedlo, že spojenci přivezou na Slovensko například systém protivzdušné obrany Patriot, možné je i nasazení radarové techniky Sentinel.

Slovenská armáda disponuje zastaralou technikou v oblasti protivzdušné obrany. Loni Slovensko podepsalo s Izraelem smlouvu o nákupu 17 vojenských radarů, první přístroje by Bratislava měla dostat v příštím roce.

Mnohonárodní bojové skupiny v rámci předsunuté přítomnosti NATO vznikly v reakci na ruskou ukrajinského poloostrova Krym v roce 2014. Umístěny byly v Polsku a v pobaltských zemích.