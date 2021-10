Volby by vyhrálo ANO s náskokem téměř šesti procent, ukazuje průzkum

Na druhém místě by byla koalice SPOLU tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s 21,4 procenta, která minule měla 20 procent. Třetí by skončila koalice Pirátů se STAN s výsledkem 17,4 procenta, minule měla 18 procent. Výsledky průzkumu STEM dnes představila televize Prima CNN. Volby v Česku začínají v pátek 8. října.

Do Sněmovny by se dostalo hnutí SPD s výsledkem 12,3 procenta, KSČM se 6,5 procenta a hnutí Přísaha s 5,7 procenta. Hnutí bývalého policisty Róberta Šlachty mělo v minulém průzkumu STEM 2,2 procenta. Nynější vládní ČSSD by podle aktuálního průzkumu s výsledkem 4,4 procenta zůstala mimo Sněmovnu.

Průzkum agentura provedla mezi 24. a 30. září na vzorku 1247 respondentů. Při přepočtu preferencí na mandáty by hnutí ANO získalo 64 poslanců, koalice Spolu 48, Piráti a STAN 39 zákonodárců, SPD 26, KSČM 13 a Přísaha deset poslanců.

Agentura uvádí, že hnutí ANO mobilizovalo své voliče již před měsícem, zatímco u ostatních uskupení je to úkol až do vyvrcholení kampaně. "Model STEM ukazuje situaci na konci září, v době zhruba deseti dní do voleb. Přesto každý sedmý volič váhá, kterou stranu – a zda vůbec nějakou – půjde volit. Ve finiši kampaně politických stran nepůjde jen o to pokusit se přesvědčit váhající, ale do určité míry snížit ochotu se voleb zúčastnit u potenciálních voličů konkurenčních stran," citovala televize vyjádření agentury k modelu.

V diskusním pořadu, kde televize výsledky modelu představila, vystoupili bývalí předsedové ODS Petr Nečas a KDU-ČSL Cyril Svoboda s někdejším ministrem zahraničí Janem Kavanem z ČSSD. Pozván byl i bývalý předseda KDU-ČSL a TOP 09 Miroslav Kalousek, který se ze zdravotních důvodů omluvil. Nečas se s Kavanem shodl na tom, že společnost je silně polarizovaná a rozdělená. Nečas míní, že takto polarizovaná společnost v minulosti nebyla. Podle Kavana jde o volby, jejichž výsledek se nedá odhadnout. Společnost rozdělila například pandemie a názory na očkování i ekonomické rozdíly mezi lidmi. Bývalý předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda míní, že se mnohem víc moralizuje a toto moralizování vytváří dělící čáru. Volby podle něj rozhodnou nerozhodnutí voliči.

Nečas se pozastavil nad tím, že se nevede zásadní parlamentní debata o tzv. Green Dealu, tedy o zelené evropské dohodě. Nečas prohlásil, že na žádnou jinou členskou zemi EU nedopadne tato dohoda tak jako na Česko. Poukazoval přitom na to, že v tuzemsku se 40 procent elektřiny vyrábí z uhlí, automobilový průmysl tvoří čtvrtinu exportu a nepřímo zaměstnává půl milionu lidí, takže kombinace nízkouhlíkové ekonomiky a zákazu spalovacích motorů může mít pro zemi fatální následky.