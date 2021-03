Zaráží mě, že se vláda nevymezila proti rasistickým předsudkům. Jsem připravený se Slavie zastat, říká Vondra

Je připraven se fotbalové Slavie Praha, které fandí, zastat i na půdě Evropského parlamentu v Bruselu. „Musím ale ze strany klubu dostat nějaký podnět, jen sám za sebe nikde vystoupit nemohu. Pokud se na mě Slavia obrátí, budu ji hájit. S tím problém nemám. Ale jsem přesvědčen, že UEFA, která má vše v gesci, si s incidenty poradí a vše zvládne,“ říká europoslanec Alexandr Vondra. I deset dní po vyhrocené odvetě osmifinálového zápasu Evropské ligy mezi Rangers F.C. a Slavii Praha (0:2) nepřestávají rezonovat dozvuky souboje z Glasgow.

Vše započalo 18. března na Ibrox stadium brutálním faulem Kemara Roofa na gólmana Ondřeje Koláře, jenž po střetu kopačkou do tváře utrpěl zlomeninu čelní dutiny. Duel, v němž skotský tým hrál brutálně až zákeřně, a tak v zápase obdržel dvě červené karty, gradoval po kopnutí do ležícího Jana Kuchty reakcí stopera Ondřeje Kúdely, který se zakrytou rukou u úst cosi do ucha pošeptal finskému záložníkovi tmavé pleti Glenu Kamarovi, jenž okamžitě začal tvrdit, že byl rasisticky uražen. Po závěrečném hvizdu, kdy sešívaní slavili postup do čtvrtfinále Evropské ligy, napětí pokračovalo. Pražané nebyli vpuštěni do kabin a následně v útrobách stadionu měl být Kúdela fyzicky napaden od Kamary. „Jestli se potvrdí, že Rangers zakryli v útrobách kamery, aby se Kamara připravil na zmlácení Kúdely, zatímco slávisté čekali na hřišti, pak se jedná o naprostý morální hnus. Stejný názor mám i na zákeřný zákrok, který schytal Kolář, po němž Roof předvedl nesportovní gesto. Navíc Kúdelu znám a nevěřím, že by řekl něco rasistického. Doufám, že v celé kauze zvítězí férovost a zdravý rozum,“ přeje si bývalý diplomat.

Místopředseda ODS tvrdí, že skandál z Glasgow se nepřenese na mezinárodní politickou scénu. „Je nepředstavitelné, že by najednou premiér Spojeného království Boris Johnson přestal komunikovat s Českou republikou. Konflikt se rozhodně nepřelije na diplomatické pole. Rozhodně nebude mít vliv na dobré vztahy mezi Prahou a Londýnem. Ale už mám echo, že události ze Skotska se promítnou do diplomacie ze strany UEFA,“ konstatuje exministr zahraničních věcí.

Bývalý místopředseda pro evropské záležitosti v Topolánkově kabinetu upozorňuje, že zejména Češi až obdivně vzhlíží k ostrovní kopané, která je považována za kolébku fotbalu. „Je ale zapotřebí si uvědomit, že fotbal zde vznikl z drsného prostředí ulice, která žádnou velkou férovost nevyznávala. Nejde o sport, který by se hrál v rukavičkách jako například tenis. Fotbal má na ostrovech tradici v hrubosti a dříve bohužel i v rasismu. Někdy máme na tamní fotbal až nekritický pohled, co se týče historie.“ Vondra připomíná, jak před čtyřiceti lety vypadalo prostředí na ostrovních stadionech. „Běžně se na nich v hledišti odehrávaly drsné bitky mezi fanoušky a bohužel na nich umírali i lidé.“ Politik tak narážel na černé datum 15. dubna 1989, kdy na stadionu Hillsborough v anglickém Sheffieldu během semifinálového utkání FA Cupu mezi Liverpoolem FC a Nottinghamem Forest policie vpustila na přeplněnou tribunu příznivců Liverpoolu několik tisíc dalších fanoušků. Vypukla tak obrovská tlačenice, v níž bylo 96 osob ušlapáno k smrti a více než sedm set zraněno. Tragédie, nejhorší v dějinách britského sportu a jedna z nejhorších sportovních katastrof na světě, vedla k přijetí rozsáhlých bezpečnostních opatření na britských fotbalových stadionech. „Za posledních patnáct let se tamní prostředí z hlediska bezpečnosti naprosto změnilo,“ všímá si bývalý velvyslanec v USA.

Signatář Charty 77, který v Evropském parlamentu patří do skupiny Evropských konzervativců a reformistů, pozoruje, že vše se ve Velké Británii i USA zabaluje do rasismu, pokud se vyskytne problém. „A upozorňování na rasismus ještě zesílilo po nástupu Joa Bidena do úřadu amerického prezidenta. Ale nejedná se o globální pohled, například Francie zase není tak ke zmíněné problematice striktní. Ovšem pokud bych v současné době ve Velké Británii či USA řekl, že řešení rasistické otázky je až přehnané, byl bych označený za nepřítele, byť rasismus považuji za odpudivý.“ Bývalého poradce Václava Havla zaráží, že se tuzemská vláda nevymezila proti rasistickým předsudkům směrem k východní Evropě a tudíž i k České republice, které jsou právě patrné na Kúdelově kauze. „Určitá exaltace, tedy předpojatost, že nám svatý boj proti rasismu nic neříká, je zarážející a nikdo z kabinetu se nad tím ani nepozastavil. Tady bych očekával, že by některý z čelních představitelů měl vystoupit a důrazně se ohradit.“

A neměl by se kabinet Andreje Babiše zastat i samotného, zbitého Ondřeje Kúdely, který je v první řadě občanem České republiky, jejíž dres v národním týmu obléká? „Netroufnu si tvrdit, že by měla hájit přímo Kúdelu, ale na místě by bylo, kdyby se vláda zastala Slavie, vůči níž byl boj veden naprosto neférovým způsobem, a to, co se odehrálo po zápase je naprosto bezprecedentní. Slavia nepředstavuje jenom fotbal, ale v současnosti dělá zemi skvělé jméno. V zahraničí tak většina lidí díky ní přesně ví, kde leží Česká republika, a mnozí se tak o zemi snaží zjistit více,“ soudí Vondra, který se nechce detailně vyjadřovat k rozhodnutí klubu, který nepustí hráče na reprezentační utkání s Walesem v kvalifikaci o mistrovství světa 2022, neboť se na Ostrovech bojí o jeho bezpečnost. Kúdela zřejmě ze stejného důvodu neodletí ani k úvodnímu čtvrtfinálovému zápasu Evropské ligy s Arsenalem do Londýna. „Jedná se o citlivé věci, které mně nepřísluší komentovat, nemám je v gesci,“ vysvětluje.

Rangers v mediálním prostoru nad Pražany jasně vítězí

Exministr obrany postřehl, že tak jako v anglosaské společnosti hraje nyní hlavní roli rasismus, pak v životním prostředí je prizmatem uhlík. „V pátek jsem absolvoval přes videokonferenci tříhodinovou debatu o zlepšení kvality půdy a veškeré moje návrhy na řešení vždy skončily na CO2. A já se na zastánce uhlíku ani nemohu zlobit, prostě svůj pohled mají tak zafixovaný, že jiné řešení nevidí. A tak je to nyní i s rasismem, z něhož se stalo hypercitlivé téma, které mnohdy může odvést pozornost od jiných závažných věcí,“ říká mimo jiné člen Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Známý atlantista je v kontaktu s vedením Slavie, která si kvůli Kúdelově fyzickému napadení najala právní pomoc nejen v České republice, ale i přímo ve Skotsku. „Čím častěji se s klubem bavím o incidentu, máme pocit, že vše se na slávisty připravovalo už před odvetou v Glasgow. Vždyť v noci před zápasem jim někdo úmyslně a dlouhodobě pod okny hotelu, v němž byli hráči s realizačním týmem ubytovaní, odpaloval hlasitý ohňostroj, aby se fotbalisté nevyspali.“ Bývalého disidenta šokuje, jak Rangers F.C. měli dokonale připravenou mediální frontu. „Po zápase se konala tisková konference, na níž vystoupil pouze kouč Steven Gerrard a nerozebíral či nehodnotil vůbec zápas. Hovořil jen o tom, že Kúdela rasisticky urazil Kamaru, jako by chtěl odvést pozornost od neúspěchu a vypadnutí. Na Gerrardovu rétoriku jsem jen zíral, tak tendenční projev jsem snad ani v politice nezažil. Jak je vlastně vůbec možné, že na konferenci nebyl pozván trenér Pražanů Jindřich Trpišovský? Je přeci tradiční, že k zápasu se vyjadřují oba stratégové,“ čílí se.

Vondra pozoruje, jak Rangers F.C. pomáhá i vyjádření slavných ostrovních hráčů, jako je například Skot Kenny Dalglish, který třikrát vyhrál PMEZ, dnešní obdobu slovutné Ligy mistrů, s Liverpoolem, který rovněž trénoval. Legenda slávisty označila za simulanty a rasisty. „Mají dobře pokrytý mediální prostor, v němž bohužel Slavia tahá za kratší konec provazu. U nás není žádná podobná autorita, která by se zastala Pražanů a ostrovní tisk by jejímu vyjádření přikládal velkou váhu. Tím, že se jako europoslanec Slavie zastanu na portálu EuroZprávy.cz je sice hezké, ale můj názor se do Velké Británie či USA nedostane. Nejsem tak slavný jako Dalglish,“ je si vědom reality.

Bývalý senátor za Litoměřicko stojí za Kúdelou a je přesvědčený, že Kamarovi nic rasistického neřekl. „Trochu jej znám. Má pověst gentlemana, o čemž svědčí, že během svého působení ve Slavii nebyl jako stoper snad ani vyloučený. Těší se respektu a uznávají jej i hráči tmavé pleti, kteří v pražském celku působí. O tom, jak je férový, vypovídá, že se přiznal k vulgární nadávce, tedy nesportovnímu chování. A vůbec nemusel, měl zakrytá ústa a nikdo neslyšel, co vlastně řekl.“

Europoslanec míní, že Kúdela není tak jazykově vybaven, aby se mohl pouštět nějakých specifických debat v angličtině. „Nechci se Ondřeje dotknout, ale úroveň jeho komunikace je asi podobná jako u mé čtyřleté vnučky. Jím vyslovená nadávka 'You're fucking guy.' (Jsi zasr… kluk – pozn. red.) je jasným důkazem, že není excelentním angličtinářem. Pokud by jazyk skutečně ovládal, větu by složil jinak,“ tvrdí expert na anglický jazyk. Vondru mrzí, že na Ostrovech Kúdelu považují za rasistu. „Přitom Ondra, který pochází ze Slovácka, není žádný syčák a paradoxní je, že pověst lumpa nemá ani Kamara. Je tedy smutné, že se do vzájemného konfliktu dostali dva slušní kluci. Pořád ale věřím, že zvítězí férovost a zdravý rozum. Znovu opakuji, pokud mě Slavia dá nějaký podnět, jsem připraven ji hájit na půdě Evropského parlamentu,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz Alexandr Vondra.