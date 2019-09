Zdravotní stav Zemana? Prezident poprvé přiznal, že je na tom hůř. Dnes musel do nemocnice

O tom, že má prezident Miloš Zeman zdravotní problémy, se hovoří dlouhodobě. On sám ale opakovaně uvedl, že problémy mu dělá pouze cukrovka a necitlivost v nohou. Teď nově přiznal, že jej trápí také krevní tlak a zhoršující se sluch.

„Nejenom, že se mi nelepší nohy, ale ještě špatně slyším. A aby toho nebylo málo, tak mám poměrně nízký tlak, což jsem dříve neměl,“ prozradil v rozhovoru pro Blesk prezident, který brzy oslaví 75. narozeniny.

„K té osmdesátce to nějak doklepu. Ale pak už si budu číst jen ty knížky," dodal Zeman. Kvůli svému zdraví dnes vydal do střešovické Ústřední vojenské nemocnice na vyšetření. Oficiálně by mu měli lékaři udělat jen udělat krevní obraz.

Prozradil také, že je u lékaře se chová jako strašpytel. „Já jsem strašný zbabělec. A když mě píchají do žíly, tak se dívám stranou a dělám tohle,“ řekl a ukázal, jak se mu při odběru krve roztřese druhá ruka. „Tohle gesto mě nějakým způsobem uklidňuje,“ vysvětlil.

Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka jde o standardní vyšetření, na které by měl pravidelně chodit každý člověk po čtyřicítce. „Rozhodli jsme se k vyšetření ještě před 75. narozeninami,“ vysvětlil hradní mluvčí a tím, že informace o návštěvě nemocnice byla zveřejněna záměrně, aby se Hrad vyhnul nejrůznějším spekulacím.