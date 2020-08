Omdusman nezasáhne do případu možného premiérova střetu zájmů. Dal na Zemana

"Jestliže nejvyšší státní zástupce neshledal důvod veřejného zájmu, tak důvod veřejného zájmu nemůžeme podle mého názoru shledat ani my. Pokud jde o právní posouzení věci, tak nejvyšší státní zástupce je v tomto nejvyšší autorita a těžko bychom my mohli ten veřejný zájem nějakým způsobem koncipovat,“ nastínil serveru irozhlas.cz veřejný ochránce práv příčiny svého rozhodnutí se věcmi okolo českého premiéra nezabývat.

Přitom stejně jako šéfžalobce Zeman může Křečkův úřad podat podnět k ochraně veřejného zájmu. Omdusman se však domnívá, že je stanovisko nejvyššího státního zástupce v tomto směru definitivní.

"Už proto, že je to velmi kontroverzní a jestli se on k tomu odhodlal, tak tomu má asi nějaký důvod, tak bych to spíš respektoval, než zpochybňoval. Jestliže on nevidí důvod veřejného zájmu, tak tím spíš ho nemůžeme vidět ani my, kteří nejsme právní autoritou, jako je nejvyšší státní zástupce,“ podotkl.

Podnět k premiérově potenciálnímu střetu zájmů z důvodu vlastnictví médií obdržel Zeman na základě podnětu organizace Transparency International a senátora Lukáše Wagenknechta (Piráti). Ti jej loni na podzim požádali o intervenci, když krajský úřad Středočeského kraje v odvolacím řízení zaujal odmítavé stanovisko k tomu, že Babiš byl ve střetu zájmů.

Už tou dobou se spekulovalo, zda by do případu nemohla vstoupit někdejší ochránkyně veřejných práv Anna Šabatová. Poté, co se ale kauzou začal zabývat nejvyšší státní žalobce, nechtěla v této věci hrát žádnou další roli.

Jedinou alternativou, jak do sporu zasáhnout, byl právní podnět k ochraně veřejného zájmu. To ale Zeman odmítl s tím, že neshledal k takovému postupu žádný legitimní důvod navzdory faktu, že rozhodnutí hejtmanství označil za nesprávné. I tak ale potvrdil, že má premiér na své firmy z holdingu Agrofert i nadále rozhodující vliv.



"Po prostudování všech relevantních podkladů lze dospět k závěru, že obviněný z pozice zakladatele a obmyšleného svěřenského fondu a na podkladě pravidel fungování svěřenského fondu v jeho Statutu disponuje prostředky, díky nimž fakticky a nepřímo (prostřednictvím svěřenského správce a Rady protektorů) vykonává v obchodních korporacích provozující média rozhodující vliv,“ stálo ve zdůvodnění Nejvyššího státního zastupitelství.

Zeman dále poznamenal, že se prokuratura nesmí nechávat ovlivňovat veřejným očekáváním či snad dokonce poptávkou, jelikož by v takovém případě ztratila na své objektivitě a nestrannosti.

O možném premiérově střetu zájmů z důvodu vlastnictví mediálních firem Londa a Mafra rozhodoval loni koncem ledna soud v Černošicích, kdy rozhodl v jeho neprospěch a vyměřil mu pokutu ve výši 200 tisíc korun pro spáchání nedbalostního přestupku.

Babiš se tehdy rozhodl proti rozsudku odvolat a případ si tehdy převzaly střední Čechy, kraj vede jeho stranička Jaroslava Pokorná Jermanová. Tam jeho žádosti vyhověli a rozhodnutí prvoinstančního soudu koncem března zrušili a vrátili mu ho k opětovnému projednání.

Ten pak potvrdil svůj někdejší verdikt. Český premiér znovu využil opravných prostředků a odvolal se. Oba dokumenty jsou veřejně dostupné na webu hejtmanství. Podle krajského úřadu nebyl spáchán žádný přestupek. Babiš odjakživa vylučoval, že by měl pod palcem média s tím, že se holding Agrofert nachází ve svěřenském fondu.