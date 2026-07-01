Babiš dostal od Agrofertu více než 4 miliardy

Libor Novák

1. července 2026 10:17

Předseda vlády Andrej Babiš
Předseda vlády Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Mimořádně vysoké finanční prostředky získal před koncem loňského roku od koncernu Agrofert tehdejší majitel a nynější předseda vlády Andrej Babiš. Vyplývá to z nového majetkového přiznání, které jsou politici povinni odevzdávat vždy do konce června.

V dokumentu premiér zanesl do kolonky ostatních peněžitých příjmů částku ve výši 4,25 miliardy a 10,04 milionu korun. Tyto peníze mu holding vyplatil v období od října do prosince roku 2025, tedy v době po sněmovních volbách, kdy se opětovně stal poslancem. V předchozích letech přitom od stejné firmy dostával sumy v řádech desítek milionů korun.

Z celkové pětimiliardové sumy holding podle serveru iDnes odvedl na daních 750 milionů korun. Odevzdané prohlášení zachycuje rok 2025, ve kterém se šéf hnutí ANO ujal vedení vlády.

Andrej Babiš v dokumentu deklaroval také dvě pohledávky, jejichž souhrnná hodnota dosahuje 5,88 miliardy korun. Akcie holdingu Agrofert letos v únoru převedl do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust. Na základě tohoto kroku premiér deklaruje, že společnost již nevlastní ani nekontroluje, čímž podle svého vyjádření odstranil možný střet zájmů.

Tento způsob řešení situace označil Státní zemědělský intervenční fond na základě právních analýz za neodporující tuzemským ani unijním zákonům. Toto stanovisko je klíčové pro další přidělování dotací pro Agrofert. Evropská komise však záležitost nadále prověřuje a zjišťuje, zda uspořádání vyhovuje stanoveným pravidlům.

Orgány Evropské unie si proto vyžádaly dodatečné podklady o dalších podnicích spojených s předsedou vlády. Komise navíc doporučila, aby české úřady prozatím neuváděly do evropských výkazů výdaje, které se týkají Agrofertu nebo jiných subjektů s vazbou na premiéra.

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