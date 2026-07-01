Babiš dostal od Agrofertu více než 4 miliardy

Mimořádně vysoké finanční prostředky získal před koncem loňského roku od koncernu Agrofert tehdejší majitel a nynější předseda vlády Andrej Babiš. Vyplývá to z nového majetkového přiznání, které jsou politici povinni odevzdávat vždy do konce června.
V dokumentu premiér zanesl do kolonky ostatních peněžitých příjmů částku ve výši 4,25 miliardy a 10,04 milionu korun. Tyto peníze mu holding vyplatil v období od října do prosince roku 2025, tedy v době po sněmovních volbách, kdy se opětovně stal poslancem. V předchozích letech přitom od stejné firmy dostával sumy v řádech desítek milionů korun.
Z celkové pětimiliardové sumy holding podle serveru iDnes odvedl na daních 750 milionů korun. Odevzdané prohlášení zachycuje rok 2025, ve kterém se šéf hnutí ANO ujal vedení vlády.
Andrej Babiš v dokumentu deklaroval také dvě pohledávky, jejichž souhrnná hodnota dosahuje 5,88 miliardy korun. Akcie holdingu Agrofert letos v únoru převedl do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust. Na základě tohoto kroku premiér deklaruje, že společnost již nevlastní ani nekontroluje, čímž podle svého vyjádření odstranil možný střet zájmů.
Tento způsob řešení situace označil Státní zemědělský intervenční fond na základě právních analýz za neodporující tuzemským ani unijním zákonům. Toto stanovisko je klíčové pro další přidělování dotací pro Agrofert. Evropská komise však záležitost nadále prověřuje a zjišťuje, zda uspořádání vyhovuje stanoveným pravidlům.
Orgány Evropské unie si proto vyžádaly dodatečné podklady o dalších podnicích spojených s předsedou vlády. Komise navíc doporučila, aby české úřady prozatím neuváděly do evropských výkazů výdaje, které se týkají Agrofertu nebo jiných subjektů s vazbou na premiéra.
Související
Bylo to nešťastné, řekl Babiš k vystoupení ve Strážnici. Macinka se překvapivě omluvil
Pavel by měl zvážit přehodnocení své cesty do Turecka, vyzval Babiš
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Putin nařídil armádě vypracovat plány na obsazení Kyjeva
před 1 hodinou
Babiš dostal od Agrofertu více než 4 miliardy
před 2 hodinami
Na extrémy počasí v Česku začíná upozorňovat nový výstražný systém
před 2 hodinami
Pražské metro ovlivní velká prázdninová výluka. Sedm dní budou jezdit autobusy
před 4 hodinami
Počasí: Silné bouřky budou pokračovat, na Moravě hrozí vznik supercel
včera
Extrémní počasí dál svírá Evropu. Nový absolutní rekord hlásí i Slovensko
včera
Soud v USA zablokoval kontroverzní pokus Trumpa omezit udělování občanství dětem cizinců
včera
Nejvyšší soud USA zakázal transgender sportovkyním účast v dívčích a ženských sportovních kategoriích
včera
Soukromé registry nestačí, za ignorování hrozí pokuty. Centrální evidence psů startuje, co o ní potřebujete vědět?
včera
Ostudné vystoupení Klempíře a Macinky už kritizují i vládní ministři
včera
Připojení k EU za cenu jedné kávy. Už je jasno, který další stát rozšíří sedmadvacítku
včera
Běžní Rusové poprvé tvrdě pociťují dopady války. Experti mají jasno, jestli Putin něco změní
včera
Konec předraženého námořnictva. Británie chystá obří transformaci armády, inspirovala se Ukrajinou
včera
Atentát na významného byznysmena. Při výbuchu v Monaku byl těžce zraněn ukrajinský oligarcha
včera
Česko zasáhnou další silné bouřky. Tropy vydrží na Moravě i zítra
včera
Polsko hrozí, že zablokuje vstup Ukrajiny do Evropské unie
Aktualizováno včera
Pavel jmenoval Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Řehka zvažuje kandidaturu do Senátu
včera
Zemětřesení ve Venezuele: Místní zuří, záchranáři dorazili na místo až po dvou dnech. Pohřešuje se 46 tisíc lidí
včera
Zelenskyj se vysmál Putinovi: Stanovil už 15 termínů pro dobytí Donbasu, nevyšel ani jeden
včera
Motoristy ve Sněmovně už nikdo nechce, ukázal průzkum. Úspěšnější je i Kubovo Naše Česko
Květnové volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti Median jednoznačně ovládlo hnutí ANO se ziskem 35,5 procenta hlasů. S velkým odstupem by na druhé pozici skončilo hnutí STAN, kterému by dalo hlas 14,5 procenta voličů, následované ODS s 12 procenty.
Zdroj: Libor Novák