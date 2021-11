Zeman k 17. listopadu: Revoluci umožnil souběh několika pozitivních okolností

"Byla tady skupina statečných lidí, která se jmenovala Charta 77, to byl domácí faktor. Ale pak tady byly dva vnější faktory, na které často zapomínáme," řekl Zeman k důvodům úspěchu revoluce. Za jeden z vnějších faktorů považuje Gorbačova. "Protože ten právě zakázal vojenskou intervenci, takže svým způsobem přispěl k úspěchu listopadové revoluce, a pak také zapomínáme na to, že v Polsku a v Maďarsku už v té době byly demokratické vlády, které dokonce vydaly prohlášení, kde se omlouvaly za svoji účast na invazi," řekl. "A konečně byl tady pád berlínské zdi, a to byl takový spouštěč, který to všechno dal dohromady," dodal.

Výročí 17. listopadu z let 1939 i 1989 si dnes v Česku připomněli politici i veřejnost. K památníku na Národní třídě v Praze přišli mezi prvními ještě za tmy zástupci ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem, chtěli se tak vyhnout možnému střetu se svými kritiky. Později se dostavili zástupci budoucí vládní koalice včetně vedení Sněmovny a Senátu. U Hlávkovy koleje si lidé připomněli nacistickou perzekuci studentů v roce 1939. Odpoledne se odehrálo ve znamení demonstrací, satirického karnevalového průvodu a tradičního Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí.