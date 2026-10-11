Praha je propadák, přiznal Babiš. Zklamání netají ani Macinka

Výsledky nedávných komunálních voleb přinesly vládnímu hnutí ANO výrazný neúspěch v hlavním městě, který představitelé strany označili za totální propadák. Zatímco na celostátní úrovni hnutí zaznamenalo vítězství v počtu hlasů a uspělo v řadě regionálních center, situace v Praze ukázala na hluboké neshody a ztrátu voličské podpory v metropoli.
Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v reakci na výsledky na sociálních sítích přiznal, že pražské klání dopadlo pro stranu špatně a vedení se jím musí hluboce zabývat. Podobně se v České televizi vyjádřil i místopředseda Sněmovny Patrik Nacher, podle něhož je Praha pro hnutí dlouhodobě obtížným prostředím, kde se nepodařilo dosáhnout ambiciózních cílů a získaný počet zastupitelů zaostal za původním očekáváním.
Hnutí ANO získalo v pražském zastupitelstvu jedenáct mandátů se ziskem 14,35 procent hlasů, což znamená výrazný pokles oproti minulým obdobím. Lídrem kandidátky byl Jan Hušbauer, přičemž představitelé strany poukazovali na to, že do volebního souboje vstupoval na poslední chvíli, což pozici hnutí v hlavním městě ztížilo.
Naopak v jiných částech republiky slavilo vládní hnutí úspěchy, když zvítězilo v šesti krajských městech včetně Ostravy, Plzně či Olomouce. Premiér vyzdvihl práci konkrétních komunálních politiků, mezi nimiž jmenoval opavského primátora Tomáše Navrátila a plzeňského primátora Romana Zarzyckého, jejichž výsledky podle něj potvrdily význam aktivní místní politiky.
Ztráty v hlavním městě zaznamenali také koaliční Motoristé sobě, jejichž předseda Petr Macinka označil pražský výsledek za neuspokojivý. Strana získala v Praze necelá tři procenta hlasů a zůstala bez zastoupení, přestože jinde v republice, například v Ostravě, zaznamenala zisk pěti mandátů a úspěšně obsadila zastupitelstva v řadě menších obcí.
Volební účast v Praze dosáhla 46,04 procenta a konečné výsledky ukázaly, že o přízeň voličů se svedl naprosto vyrovnaný boj mezi hnutím Starostové a nezávislí a tradiční koalicí SPOLU pro Prahu.
Obě nejsilnější politické síly získaly shodně po sedmnácti mandátech v pětašedesátičlenném zastupitelstvu, čímž vytvořily unikátní výchozí pozici pro nadcházející vyjednávání. Hnutí Starostové a nezávislí sice zvítězilo v celkovém počtu obdržených hlasů s výsledkem 23,16 procenta, avšak koalice SPOLU tvořená občanskými demokraty a TOP 09 zaostala jen těsně s 22,05 procenta odevzdaných hlasů.
Na třetím místě se umístilo uskupení Praha Sobě, které si se ziskem třinácti mandátů a necelých osmnácti procent hlasů udrželo silnou vyjednávací pozici. Hnutí tak potvrdilo, že jeho dlouhodobá práce v pražských čtvrtích má u voličů silnou podporu a že s ním musí všechny ostatní subjekty při sestavování nové radnice bezpodmínečně počítat.
Čtvrtou nejsilnější stranou se stalo hnutí ANO 2011, které v metropoli obdrželo čtrnáct procent hlasů a obsadilo jedenáct křesel v zastupitelstvu. Pro toto hnutí jde o ztrátu tří mandátů oproti minulému volebnímu období, přesto však disponuje dostatečnou silou na to, aby mohlo výrazně promluvit do konečného rozložení politických sil v hlavním městě.
Do pražského zastupitelstva se probojovala ještě Česká pirátská strana, jež získala sedm křesel a zhruba 9,37 procenta voličské podpory. Tento výsledek pro Piráty znamená znatelný propad a oslabení jejich dřívější pozice a ztrátu šesti křesel, což odráží proměnu voličských nálad a nespokojenost části dřívějších příznivců s dosavadním fungováním magistrátu.
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Zdroj: Libor Novák