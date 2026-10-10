Překvapivé volební zvraty: Kuba slaví úspěch s Naše Česko, Čunek post neobhájil

V tuzemských komunálních a senátních volbách došlo k několika výrazným překvapením a radostným momentům ve volebních štábech nových politických subjektů. Největší veselí panovalo ve štábu hnutí Naše Česko, kde politici a příznivci hromadně oslavovali úspěšné výsledky v Českých Budějovicích.
Oslavný přípitek provázela skvělá nálada, kterou si nenechal ujít ani jihočeský politik Martin Kuba. S každým členem týmu si ťukl sklenicí šampaňského a s úlevou pronesl, že se jim v Budějcích podařilo výsledek opětovně urvat, čemuž předcházela menší tlačenice při focení před svítícím logem v jasně modrých tričkách s nápisem děkujícím místním voličům.
Kuba na následné tiskové konferenci vyzdvihl, že pro nově vznikající hnutí šlo o klíčový moment a že se podařilo úspěšně obhájit pozice na jihu Čech. Současně vyjádřil velkou radost nad průběhem senátního klání, kde kandidát Tomáš Fiala ovládl okrsek rovnou v prvním kole voleb.
K volebním výsledkům se vyjádřily i další politické osobnosti a komentátoři. Bratr Tomia Okamury například veřejně pogratuloval celostátnímu předsedovi Nových lidovců Honzovi Grolichovi k zisku senátorského mandátu hned v prvním kole, přičemž mu popřál sílu pro jeho nastávající roli v české vysoké politice.
Zcela odlišná atmosféra naproti tomu panovala u zavedených politických tváří, které musely strpět hořkou porážku. Dlouholetý vsetínský starosta a významná postava KDU-ČSL Jiří Čunek neobhájil svůj post v čele radnice.
Čunkova kandidátka nazvaná Vsetín srdcem a rozumem získala šestnáct procent hlasů a skončila na druhém místě za novým hnutím VS21. To ve vsetínských volbách suverénně zvítězilo se ziskem přesahujícím čtyřicet procent hlasů, čímž definitivně uzavřelo jednu dlouhou éru tamní samosprávy.
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Zdroj: Libor Novák