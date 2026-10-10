První povolební reakce politiků: Motoristům stačí i jeden zastupitel, STAN chce zastoupení ve všech městech

S postupujícím sčítáním hlasů v komunálních a senátních volbách vystoupili v živém vysílání České televize zástupci klíčových politických stran, aby zhodnotili dosavadní průběh a formulovali své cíle pro letošní volební klání. Jednotlivé partaje vyjadřují odlišná očekávání v závislosti na regionální podpoře i současném zastoupení v samosprávách.
Za nově zastoupenou formaci Motoristé promluvil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, který upozornil na výchozí pozici své strany. Připomněl, že Motoristé dosud nedisponují žádným mandátem na komunální úrovni. Podle jeho slov tak bude získání i jediného zastupitelského křesla znamenat stoprocentní úspěch, zatímco případný zisk deseti mandátů označil s nadsázkou za tisíciprocentní posun.
Výrazně vyšší ambice deklarovalo hnutí ANO skrze svého místopředsedu a poslance Roberta Králíčka, který se vyjádřil k cílům v Senátu i v obecních zastupitelstvech. Králíček zdůraznil, že hnutí usiluje o výrazné posílení svého senátorského klubu s dlouhodobým cílem postupně ovládnout horní komoru Parlamentu. V komunální sféře pak ANO pomýšlí na zvětšení počtu primátorských křesel a za hlavní výzvu označil zisk silného postavení v Praze.
Naopak předseda Senátu Miloš Vystrčil z Občanské demokratické strany potvrdil svou ambici pokračovat v čele horní komory i pro nadcházející období. Upozornil však, že k tomu musí vytvořit potřebné podmínky samotný volební výsledek. Zákaznickým minimem i hlavním cílem pro ODS je podle jeho slov obhajoba pěti stávajících senátních mandátů.
Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala otevřeně popsal geografické rozložení voličské přízně své strany a poukázal na rozdíly mezi regiony a metropolí. Nejvyšší šance na dobrý výsledek vidí tradičně na Moravě a v severních Čechách. Naopak Praha zůstává pro tento typ politických hnutí podle Fialy složitým terénem, což přirovnal k obdobným politickým trendům v Německu či Francii.
Své požadavky formulovalo také hnutí Starostové a nezávislí ústy středočeské hejtmanky Petry Peckové. STAN si klade za cíl získat zastoupení ve vedení radnic ve všech statutárních městech a dosáhnout výrazného úspěchu v hlavním městě. Pecková se neváhala vyjádřit ani ke konkrétním číslům v Praze, kde by jakýkoliv volební zisk pod hranicí patnácti procent považovala pro své hnutí za jednoznačné zklamání.
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