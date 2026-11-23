České dráhy rozšiřují možnosti své mobilní aplikace Můj vlak o novou funkci, která cestujícím usnadní cestování při zpoždění spojů. Přímo v aplikaci si mohou ověřit, zda na ně v přestupní stanici počká navazující vlak. Odpověď zajistí dispečeři Českých drah a zobrazí se všem uživatelům aplikace cestujícím daným spojem. Nová funkce řadí České dráhy mezi průkopníky podobných řešení v evropské železniční dopravě.
Stihnu přípoj, nebo mi ujede? Otázka, kterou si při zpoždění vlaku klade nejeden cestující, bude mít nově jednodušší odpověď. České dráhy spustily v mobilní aplikaci Můj vlak funkci Ověřit přípoj. Cestující se zakoupenou jízdenkou tak mohou sami požádat o ověření, zda na ně navazující vlak v přestupní stanici počká. Informaci tak získají přímo v aplikaci, bez nutnosti obracet se na průvodčího.
"Obdobné řešení je dnes v Evropě výjimečné a podle našich informací je využíváno pouze v regionální železniční dopravě v Bavorsku. České dráhy tak patří mezi průkopníky této služby. Chceme, aby měli naši cestující k dispozici co nejvíce užitečných informací přímo v mobilu a mohli se podle nich lépe rozhodovat. Nová funkce jim přinese větší přehled a jistotu v situacích, kdy kvůli zpoždění řeší návazný spoj. Je to další krok v rozvoji aplikace Můj vlak, která se postupně stává stále komplexnějším pomocníkem na cestách," řekla Lenka Hamplová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Českých drah.
Pokud má vlak zpoždění a cestujícího čeká přestup, v aplikaci Můj vlak se mu zobrazí možnost požádat o ověření přípoje. Stačí zvolit tlačítko Ověřit přípoj. Požadavek se prostřednictvím informačních systémů dostane k dispečerům Českých drah, kteří posoudí konkrétní situaci a rozhodnou, zda navazující vlak na zpožděný spoj počká. Informaci o rozhodnutí cestující obdrží přímo v aplikaci, zpravidla krátce před příjezdem do přestupní stanice. Cestující si přitom mohou ověřit návaznost nejen na vlaky Českých drah, ale také na spoje dalších železničních dopravců.
Novinka zároveň propojuje požadavky cestujících s dosavadním systémem komunikace průvodčích a dispečerů. Ověření přípoje mohou i nadále zprostředkovat také průvodčí prostřednictvím služební aplikace ČD Komunikátor. Dispečeři tak budou mít k dispozici informace z obou kanálů a mohou lépe vyhodnotit potřeby přestupujících cestujících. Při posuzování některých situací jim pomohou také automatizované nástroje.
"Otázku, zda navazující vlak počká na zpožděný spoj, řeší průvodčí s cestujícími každý den. Nově si mohou cestující tuto informaci ověřit sami přímo v aplikaci Můj vlak. S testováním nové funkce jsme začali už v létě a před spuštěním jsme simulovali reálné provozní situace i očekávaný počet dotazů od cestujících. Chtěli jsme mít jistotu, že informace poskytované prostřednictvím aplikace budou rychlé, přesné a spolehlivé i při zvýšeném počtu dotazů," vysvětlil Lukáš Zástěra, zástupce ředitele Odboru provozu osobní dopravy Českých drah.
Nová funkce rozšiřuje možnosti aplikace Můj vlak, která vedle vyhledávání spojení a nákupu jízdenek nabízí také průběžné informace o jízdě vlaků, přehledné plánky vybraných železničních stanic nebo upozornění na změny během cesty. Mezi poslední novinky patří možnost propojení aplikace s průkazem ISIC.
Aplikace Můj vlak patří mezi nejvyužívanější digitální služby Českých drah. Každý den ji využije přibližně 100 tisíc uživatelů. Zároveň denně zaznamená kolem 800 tisíc otevření a přibližně 500 tisíc zobrazení stránek.
20. listopadu 2026 19:59
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