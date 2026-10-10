Sčítání hlasů v probíhajících komunálních a senátních volbách pokročilo do další fáze, když statistici v komunálních volbách zpracovali již šedesát procent okrsků. Celková volební účast v obecních volbách se drží na necelých devětačtyřiceti procentech, zatímco v senátním klání, kde je sečteno přes dva padesát procent okrsků, dosahuje volební účast zhruba dvaačtyřiceti procent, přičemž výsledky z velkých měst se zatím pohybují v řádu jednotek procent.
Průběžná data z boje o senátní křesla ukazují, že po sečtení poloviny okrsků míří kandidáti hnutí ANO do postupových pozic v patnácti obvodech. Následuje hnutí STAN s deseti postupovými místy, Občanská demokratická strana s osmi a KDU-ČSL se třemi obvody, přičemž šanci na dva senátory drží také TOP 09.
Přímé zvolení hned v prvním kole se rýsuje pro několik osobností, mezi nimiž figurují Jan Grulich za TOP 09, Tomáš Fiala za hnutí Naše Česko, Jan Grolich za lidovce a Zbyněk Linhart se Janem Sobotkou za hnutí STAN.
K dosavadním výsledkům se pro Českou televizi vyjádřil sociolog Daniel Prokop, podle něhož dosavadní data potvrzují úpadek tradiční levice, která se z politické mapy vyklidila, a zároveň ukazují na volební propad hnutí SPD. Na průběžné výsledky reagoval také předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který uvedl, že by za velký úspěch považoval postup dvojciferného počtu kandidátů svého hnutí do druhého kola, ačkoliv podrobné součty přijdou na řadu až v příštím týdnu.
Mezi novináře dorazil také místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, který zhodnotil dosavadní vývoj voleb jako velmi příznivý. Uvedl, že ambicí hnutí v komunálních volbách je překonat celkový procentuální zisk z roku 2022 a že v hlavním městě se hnutí vymezilo nejen vůči Pirátům, ale také vůči hnutí STAN, i když definitivní povolební uspořádání v Praze je zatím předčasné uzavírat.
Podle Havlíčka by mohlo do druhého kola senátních voleb postoupit přibližně třináct kandidátů hnutí ANO. Zároveň odmítl úvahy o tom, že by Babišovo hnutí mohlo celou horní komoru zcela ovládnout, a vyjádřil naději, že voliči vládních stran podpoří kandidáty ANO v rozhodujících soubojích druhého kola.
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Zdroj: Libor Novák