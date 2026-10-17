Senátní volby vyhrála opozice v čele se Starosty. ANO na celé čáře pohořelo

Druhé kolo senátních voleb naplnilo očekávání expertů. Uspěli především opoziční kandidáti, nejlépe se vedlo politikům navrženým hnutím STAN. S neúspěchem se musí vyrovnat vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Do horní komory parlamentu se nedostal jediný z jeho kandidátů.
Druhé kolo senátních voleb proběhlo včera a dnes ve 22 obvodech. Lidé mohli odevzdat hlas nejprve v pátek od 14 do 22 hodin. Volební místnosti se znovu otevřely v sobotu v 8:00, definitivně se uzavřely ve 14:00, kdy začalo sčítání hlasů.
V Chebu jasně obhájil mandát dosavadní senátor Miroslav Plevný (STAN), jemuž dalo hlas přes 71 procent voličů. Na Lounsku uspěl jeho stranický kolega. Lékař Ivo Trešl (STAN) získal přes 66 procent hlasů a také porazil kandidáta vládního hnutí ANO. Z armády do politiky se přesouvá bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka (STAN), jenž je novým plzeňským senátorem.
Pelhřimov bude v horní parlamentní komoře zastupovat starosta Ladislav Med (ODS), obdržel téměř 62 procent hlasů. Jednoznačný byl i souboj v Příbrami, která do Senátu opět vysílá senátora Petra Štěpánka (STAN). Hlas mu dalo přes 74 procent voličů. V těsném duelu na Praze 5 uspěl obhájce Václav Láska (SEN 21) s 53 procenty hlasů. Prahu 9 bude nadále reprezentovat David Smoljak (STAN), který atakoval 80 procent.
První pražská městská část poslala do parlamentu spisovatele Jiřího Padevěta (STAN), který dostal přes 66 procent hlasů. Ve středočeském Kladně se bojovalo o každý hlas. Vítězem je nakonec Petr Paták (ODS), jenž více oslovil 51,66 procenta voličů. Hejtmanem a nově také senátorem je dlouholetý politik Martin Půta (STAN), který se prosadil v České Lípě. V Kolíně zvítězil starosta Michael Kašpar (STAN).
Triumf v Hradci Králové si připsala podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová (ODS), když získala 60 procent. Žďár nad Sázavou si znovu vybral senátora Josefa Klementa (KDU-ČSL). Na Znojemsku si zajistil pokračování mandátu Tomáš Třetina (TOP 09). Obhajoba se vydařila také Zdeňku Papouškovi (ODS) v obvodu Brno-město.
Poměrně napínavý souboj na Přerovsku ovládl vědec Jakub Navařík (ODS), pro kterého hlasovalo téměř 57 procent účastníků voleb. V Litovli obhájil působení v Senátu Marek Ošťádal (24/7). Něco málo přes 52 procent voličů z Frýdku-Místku vyneslo do Senátu Petra Korče (NMFM). V obvodu Ostrava-město se prosadil lékař Ondřej Šimetka (ODS).
Karvinou začne v Senátu zastupovat ředitel Slezského divadla Petr Kazík (OK), kterému dalo hlas téměř 53 procent voličů. Ve Zlíně obhájil vítězství Tomáš Goláň (ODS). To samé se povedlo Josefu Bazalovi (KDU-ČSL) na Uherskohradišťsku.
Hned v prvním kole získali přes 50 procent hlasů a stali se senátory Tomáš Fiala (Naše Česko) za obvod Strakonice, Zbyněk Linhart (STAN) za obvod Děčín, Jan Sobotka (STAN) za obvod Trutnov, Jan Grulich (TOP 09) za obvod Rychnov nad Kněžnou a Jan Grolich (KDU-ČSL) za obvod Vyškov.
Letošní senátní volby tak skončily zřejmým úspěchem pro sněmovní opozici. Starostové a nezávislí navrhli hned deset úspěšných kandidátů, o dvě křesla si polepšili také občanští demokraté. Neúspěch zaznamenalo vládní hnutí ANO, ani jeden z jeho kandidátů v Senátu neusedne.
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V Česku začalo druhé kolo senátních voleb
V Česku dnes úderem čtrnácté hodiny začalo druhé kolo senátních voleb, v němž voliči ve dvaceti dvou zbývajících volebních obvodech rozhodují o konečném složení horní komory parlamentu. Volební místnosti jsou pro veřejnost otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a následně v sobotu od 8 do 14 hodin, přičemž občané mohou využít svého práva po předložení platného dokladu totožnosti.
Zdroj: Libor Novák