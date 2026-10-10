Souboj o Prahu míří do finále. STAN směřuje k vítězství, Piráti ztrácí, Macinka neskrývá zklamání

Sčítání hlasů v komunálních volbách v hlavním městě Praze po sečtení dvou třetin okrsků přináší velmi vyrovnaný souboj o vítězství mezi hnutím STAN v čele s Petrem Hlaváčkem a koalicí Spolu pro Prahu vedenou Tomášem Portlíkem. Starostové a nezávislí si průběžně drží první místo se ziskem přibližně třiadvaceti procent hlasů, zatímco Spolu pro Prahu jim dýchá na záda s necelými jednadvaceti a půl procenta, přesto už porážku přiznalo.
Na třetím místě se drží uskupení Praha sobě vedené Adamem Scheinherrem, které dosáhlo na sedmnáct a sedm desetin procenta voličské podpory. Čtvrtou příčku obsadilo hnutí ANO se ziskem patnácti a dvou desetin procenta, což pro něj v metropoli představuje znatelný odstup od vedoucích pozic. Výraznou ztrátu naopak zaznamenali Piráti, kteří se po sečtení dvou třetin hlasů pohybují pod deseti procenty, konkrétně na hodnotě devíti a čtyřiceti pěti setin procenta oproti dřívějším téměř osmnácti procentům.
Velké ambice před volbami v metropoli měli také Motoristé, avšak ti v Praze směřují k zisku necelých tří procent a na magistrát se tak s největší pravděpodobností neprobojují. Předseda strany Petr Macinka přiznal nespokojenost s výsledkem a uvedl, že pro ně byla Praha vždy obtížným a odlišným prostředím, kde se voliči chovají specificky.
Atmosféra ve volebním štábu Motoristů se v průběhu večera výrazně proměnila, když zpočátku uvolněnou náladu vystřídalo vystřízlivění z průběžných výsledků. Zatímco ministr kultury Oto Klempíř zpočátku děkoval příznivcům za účast, předseda Macinka později večer bez úsměvu konstatoval, že v hlavním městě slaví úspěch především strany ostře se vymezující vůči současné vládní linii.
Lídr kandidátky Spolu pro Prahu Tomáš Portlík již v průběhu večera uznal volební porážku a uvedl, že udělal maximum a nic si nevyčítá. Zároveň potvrdil, že již telefonicky hovořil s Petrem Hlaváčkem ze STAN, se kterým má dlouhodobě dobré vztahy. Podle Portlíka je nyní klíčové nechat vítěze představit jeho představy o dalším směřování a dohodnout se na budoucím uspořádání.
Piráti sice podle průběžných dat získávají v pražském zastupitelstvu pravděpodobně sedm mandátů, což jejich kandidátka na primátorku Tereza Nislerová nehodnotí jako dobrý výsledek, avšak spatřuje v něm naději na změnu. Podle jejích slov voliči v metropoli odmítli populistické zkratky a vyjádřili přání po liberálním vedení města. Za pozitivní označila i fakt, že z magistrátu vypadlo SPD a nedostali se do něj ani Motoristé.
Nislerová rovněž vyzdvihla, že aktuální výsledky otevírají dveře k vytvoření takzvané městotvorné koalice složené ze STAN, Prahy sobě a Pirátů, která by v zastupitelstvu disponovala pohodlnou většinou. Strany hodlají zahájit vzájemná vyjednávání hned v neděli. Vzhledem k postojům ostatních lídrů se navíc rýsuje shoda na tom, že hnutí ANO nebude součástí nového pražského vedení.
Výsledky voleb v hlavním městě i v celostátním měřítku přišel do volebního štábu komentovat také předseda STAN Vít Rakušan, který vyjádřil plnou spokojenost s naplněním předvolebních ambicí. Vyzdvihl rovněž úspěchy obou senátních kandidátů hnutí, Jiřího Padevěta a Davida Smoljaka. Rakušan současně kategoricky vyloučil jakoukoliv povolební spolupráci s hnutím ANO v pražském zastupitelstvu.
Předseda Starostů a nezávislých v této souvislosti poznamenal, že tvrdá antikampaň vedená hnutím ANO v Praze nakonec hnutí paradoxně pomohla k mobilizaci voličů. Pražský lídr a kandidát na primátora Petr Hlaváček poděkoval všem občanům, kteří navzdory nepříznivému zimnímu a deštivému počasí dorazili k urnám. Potvrdil, že se hodlá sejít s partnery ze Spolu a od Pirátů k jednáním o dalším směřování města.
Aktuální rozložení sil po sečtení velké části hlasů tak ukazuje, že politická mapa Prahy projde obměnou a klíčovou roli při sestavování nové radnice sehrají Starostové společně s dosavadními koaličními partnery. Ostrá vyjednávání v následujících dnech napoví, zda se podaří rychle uzavřít stabilní dohodu a jaké priority nová pražská reprezentace upřednostní.
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Zdroj: Libor Novák