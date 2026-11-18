Nejvyšší správní soud rozhodl o neplatnosti hlasování v senátních volbách ve volebním obvodu číslo 51 na Žďársku, přičemž celé hlasování se musí podle České televize zopakovat od prvního kola. Tento verdikt padl na základě stížnosti kandidáta Radka Černého za ODS, kterému v prvním kole chyběl jediný hlas k postupu do druhého kola, kde by se utkal o mandát.
Soud při přezkoumávání volebních výsledků a přepočítávání hlasovacích lístků odhalil celou řadu pochybení ze strany okrskových volebních komisí. Ukázalo se, že Radek Černý měl ve skutečnosti obdržet přinejmenším o dva hlasy více, což by zásadně změnilo výsledky prvního kola a umožnilo mu postoupit.
Vzhledem k rozsahu a množství zjištěných nedostatků dospěl senát Nejvyššího správního soudu k závěru, že nestačí pouze korigovat dílčí výsledky nebo nařídit opakování hlasování jen v některých okrscích. Podle předsedy volebního senátu Vojtěcha Šimíčka stály za chybami především spěch a nedbalost ze strany komisí, které správně nezpracovaly a nearchivovaly veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné přezkoumání.
Nové volby proběhnou v celém obvodu se stejnými kandidáty, pokud se někteří z nich nerozhodnou svou účast dodatečně stáhnout. Svoji účast již pro ČTK a Českou televizi potvrdili vítěz prvního kola Michal Šmarda za politické hnutí Volt, obhájce mandátu a vítěz druhého kola Josef Klement z KDU-ČSL a také stěžovatel Radek Černý za ODS.
Termín konání opakovaných senátních voleb na Žďársku nyní musí oficiálně stanovit prezident republiky. Ten tak musí učinit nejpozději do třiceti dnů od chvíle, kdy prostřednictvím ministerstva vnitra obdrží písemné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
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Zdroj: Jan Hrabě