StarDance bude pokračovat bez Štěpánka. Rozloučil se tangem

Druhý pár se v sobotu rozloučil s letošním ročníkem StarDance, přestože na základě diváckých hlasů se vyřazovalo poprvé. Odnesl to někdejší hvězdný tenista Radek Štěpánek, který se svou taneční partnerkou Vandou Bartošovou Dětinskou tančil tango. Ve čtrnácté řadě taneční show stále pokračuje osm dvojic.
Během druhého večera čtrnácté řady StarDance mohli televizní diváci vidět tři různé tance, konkrétně quickstep, jive a tango. O porotou nejlépe hodnocená čísla se postarali herec a zpěvák Vojta Dyk s taneční partnerkou Catharinou Malek, a herec Tomáš Sean Pšenička s tanečnicí Natálii Otáhalovou. Oba páry zatančily quickstep a obdržely 31 bodů.
Štěpánek a Bartošová Dětinská zatančili tango, od čtveřice porotců si vysloužili 25 bodů, tedy mnohem více než zpěvák Tomáš Polák a jeho taneční partnerka Adriana Mašková za stejný tanec. Přesto na závěr sobotního dílu obdrželi nemilou zprávu. Oznámili jim jí moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková, kteří se letos se StarDance loučí.
V taneční soutěži známých osobností tak pokračuje osm párů, protože herečka Petra Nesvačilová kvůli zranění do klání oficiálně ani nenastoupila, ačkoliv během prvního přímého přenosu zatančila nesoutěžní tanec v upravené choreografii.
Divákům se i za týden představí zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, kaskadérka Hana Dvorská, herec Tomáš Matonoha, herečka Luciana Tomášová, zpěvák Tomáš Polák a zpěvák Vojta Dyk.
Výkony soutěžících hodnotí čtyřčlenná porota. Vrátil se Zdeněk Chlopčík, stálicemi jsou Tatiana Drexler a Richard Genzer. Nováčkem je výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová, choreografka a režisérka. Finále letošní řady je naplánováno na sobotu 12. prosince.
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Zdroj: Libor Novák