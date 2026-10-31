StarDance opustila dvojice, která předvedla nejhůře hodnocený výkon

Lucie Podzimková

31. října 2026 22:07

StarDance
StarDance Foto: facebook StarDance

Počtvrté se letos rozsvítila světla kolem parketu ve StarDance a opět se s taneční soutěží známých osobností někdo předčasně rozloučil. V příštím díle už se nepředstaví zpěvák Tomáš Polák a jeho taneční partnerka Adriana Mašková. 

Zatímco předchozí přímý přenos provázelo jisté napětí, protože se konal v den, kdy poslanci poslali do druhého čtení návrh rušící poplatky za veřejnoprávní média, tentokrát panovala na místě a především ve společnosti klidnější atmosféra. Taneční páry dnes předvedly, jak se naučily waltz, quickstep či paso doble.

Polák a Mašková, kteří si v závěru sobotního dílu vyslechli, že v letošní řadě StarDance končí, zatančili quickstep. Od poroty obdrželi 21 bodů, tedy nejméně ze všech soutěžících. Hned dvě dvojice dnes dosáhly na 36 ze 40 možných bodů. 

V taneční soutěži známých osobností tak pokračuje šest párů, protože herečka Petra Nesvačilová kvůli zranění do klání oficiálně ani nenastoupila, ačkoliv během prvního přímého přenosu zatančila nesoutěžní tanec v upravené choreografii. I divácké hlasy následně postupně vyřadily tenistu Radka Štěpánka a kaskadérku Hanku Dvorskou. 

Divákům se i za týden představí zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, herec Tomáš Matonoha, herečka Luciana Tomášová a zpěvák Vojta Dyk.

Výkony soutěžících hodnotí čtyřčlenná porota. Vrátil se Zdeněk Chlopčík, stálicemi jsou Tatiana Drexler a Richard Genzer. Nováčkem je výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová, choreografka a režisérka. Finále letošní řady je naplánováno na sobotu 12. prosince.

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