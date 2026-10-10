Absolutní drama a nejtěsnější možný rozdíl přinesl závěr sčítání prvního kola senátních voleb v obvodu Žďár nad Sázavou. O tom, kdo doprovodí vítěze prvního kola do finále, totiž rozhodoval doslova jediný odevzdaný hlas.
První příčku v obvodu s přehledem obsadil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, který kandidoval jako nestraník s podporou několika politických subjektů a získal přes dvanáct tisíc hlasů.
Zcela odlišná situace však podle Českého rozhlasu panovala v souboji o druhou postupovou pozici, kde se o každý okrsek přetahovali dosavadní senátor za KDU-ČSL Josef Klement a kandidát ODS Radek Černý.
O konečném pořadí rozhodl až úplně poslední sečtený okrsek. Podle oficiálních výsledků obdržel Josef Klement 11 373 hlasů, zatímco jeho soupeř Radek Černý jich získal 11 372.
Radek Černý porážku navzdory obrovskému zklamání přijal smířlivě a pro Rozhlas uvedl, že pravidlo jediného hlasu prostě platí.
Zda se bude pokoušet o oficiální přezkoumání a přepočítání výsledků, zatím nerozhodnul a hodlá věc konzultovat s týmem. Do druhého kola se tak po boku Michala Šmardy probojoval právě Josef Klement.
Šéf výzkumníků STEM Martin Buchtík ale přepočet hlasů považuje za pravděpodobný. „Je pravděpodobné, že se bude přepočítávat, protože ten jeden hlas, to je opravdu hodně těsné. A k nějaké chybě tam dojít mohlo,“ připustil ve vysílání CNN Prima NEWS.
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