Ve StarDance skončil Tomáš Matonoha. Došlo i na souboj týmů

Do StarDance se po čtrnácti dnech vrátilo napětí, protože se opět vyřazovalo. Ani body za dvě kola nestačily k pokračování v soutěži v případě herce a komika Tomáše Matonohy a jeho taneční partnerky Lenky Nory Návorkové.
Ve StarDance se tuto sobotu tančilo v rytmu hitů z 80. let minulého století. Jednotlivé taneční páry předvedly tango, chachu a rumbu. Došlo také na speciální souboj týmů v doprovodu písničky Bad od krále popu Michaela Jacksona.
Matonoha se rozloučil tangem za tónů legendární skladby The Final Countdown, za které od poroty obdržel 26 bodů, což bylo v sobotu nejméně ze všech. Dá se tak konstatovat, že jeho vyřazení ze soutěže se dalo očekávat.
V taneční soutěži známých osobností tak pokračuje pět párů, protože herečka Petra Nesvačilová kvůli zranění do klání oficiálně ani nenastoupila, ačkoliv během prvního přímého přenosu zatančila nesoutěžní tanec v upravené choreografii. I divácké hlasy následně postupně vyřadily tenistu Radka Štěpánka, kaskadérku Hanku Dvorskou a zpěváka Tomáše Poláka.
Divákům se i za týden představí zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, herečka Luciana Tomášová a zpěvák Vojta Dyk.
Výkony soutěžících hodnotí čtyřčlenná porota. Vrátil se Zdeněk Chlopčík, stálicemi jsou Tatiana Drexler a Richard Genzer. Nováčkem je výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová, choreografka a režisérka. Finále letošní řady je naplánováno na sobotu 12. prosince.
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Zdroj: Jan Hrabě