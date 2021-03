Exekutoři žádají stažení novely zákona, prý sníží vymahatelnost práva

Ve hře je po únorovém druhém sněmovním čtení novely opět zavedení místní příslušnosti exekutorů. Poslanci navrhli například také omezení zabavování movitých věcí a v případě nižších dluhů uzákonění povinnosti umožnit dlužníkovi splátkový kalendář. Ústavně-právní výbor podpořil třeba hned dvě poslanecké úpravy, které míří na dluhy z minulosti. Podle komory vznikla vzhledem k množství navrhovaných úprav "zcela zmatečná situace".

"Obáváme se, že i kdyby byly přijaty některé zásadní pozměňovací návrhy, a naopak nebyly odsouhlaseny ty nejméně zdařilé, nemůže výsledný produkt nikterak přispět ke kultivaci právního řádu či odstranění největších vad systému," uvedl prezident komory Jan Mlynarčík. Výsledná podoba novely by podle něho ztížila život nejen věřitelům a exekutorům, ale také především dlužníkům.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) označila zákon při únorovém druhém čtení za drama, když Sněmovna schválí pravděpodobně úplné jiné znění, než sepsalo ministerstvo. Rozbor ale podle Benešová ukázal, že situaci kolem exekucí zlepší.

Komora kritizuje zejména možnost zastavení exekuce, pokud dlužník uhradí jistinu, snížení odměn exekutorů o třetinu, úpravy povinných záloh na exekuci a pravidelné rozesílání spisů poštou bez úhrady nákladů a bez ochrany osobních údajů. Dalším omezením mobiliárních exekucí by exekutoři podle komory ztratili mnohdy poslední možnost, jak peníze věřitelům vymoci. "Změny by nakonec měly největší negativní dopad na poctivé věřitele a zodpovědné členy našeho stavu," míní Mlynarčík.

Právní výbor už dřív vyškrtl z vládní novely ustanovení, podle nichž by se všechny exekuce na jednoho dlužníka soustředily u exekutora, který zahájil první z nich. Slučování mělo podle vlády snížit náklady řízení.

Vládní novela mimo jiné předpokládá, že věřitelé by hradili zálohu na náklady vymáhání dluhu. Věřitele by podle zdůvodnění vedla ke zvážení, zda jsou majetkové poměry dlužníka takové, že by pohledávka mohla být úspěšně vymožena. Někteří poslanci ale chtějí zálohu vyškrtnout, jiní omezit ji na určitý okruh pohledávek a dát věřiteli právo požádat o odpuštění zálohy.

Předloha zavádí tříletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor musel zastavit bezvýslednou exekuci i bez návrhu a souhlasu věřitele. Věřitel by postup mohl odvrátit zálohou na náklady řízení. Bezvýsledná exekuce by ale mohla trvat nejdéle devět let. Podle výborových úprav by tento princip v případě vícečetných exekucí neměl dopadat na ty pohledávky, které takzvaně čekají v pořadí.