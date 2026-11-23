Vláda schválila novelu trestního zákoníku, která zpřísňuje postihy pro neukázněné řidiče, a zároveň prodloužila opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Obě rozhodnutí padla na pondělním zasedání kabinetu ve Strakově akademii, kde premiér Andrej Babiš a ministři projednávali mimo jiné návrhy novel trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o silniční dopravě.
Novela trestního zákoníku zavádí nový trestný čin ohrožení v silničním provozu a trestná by nově měla být i účast v nelegálních závodech, pokud dojde k ohrožení života nebo zdraví. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc po jednání vlády uvedl, že to, co je vidět na tuzemských silnicích, už nelze trestat pouze přestupkovým právem.
Podle Tejce má novela postihovat vybržďování, vytlačování z jízdního pruhu nebo ujíždění policii, pokud se prokáže, že se jich řidič dopustil úmyslně a ohrozil život či zdraví dalších lidí. Za bezohlednou jízdu, vytlačování vozidel ze silnice, vybržďování, ujíždění před policisty nebo účast v nelegálních závodech má řidičům nově hrozit až rok vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí vozu.
Ministr vnitra Lubomír Metnar doplnil, že silnice nejsou v žádném případě závodní okruhy. Na přípravě novely se podílela ministerstva spravedlnosti, vnitra i dopravy a předlohu musí ještě schválit obě komory parlamentu a potvrdit prezident.
Až tříleté vězení nebo zákaz činnosti mají hrozit v případech, kdy výsledkem chování bude dopravní nehoda, ublížení na zdraví, případně pokud pachatel použije hromadný dopravní prostředek. Novela má rovněž umožnit zabrání motorového vozidla, aby se účinněji předcházelo jízdám lidí, kteří řídí i přes ztrátu řidičského oprávnění.
Současně vláda prodloužila opatření proti vysokým cenám pohonných hmot do konce letošního roku, takže stát bude nadále denně určovat cenové stropy na naftu i benzin a v platnosti zůstane snížená spotřební daň na naftu i zastropování obchodních marží. Ministryně financí Alena Schillerová na síti X napsala, že daň z nafty zůstane na evropském minimu i v prosinci a ministerstvo financí bude v cenové regulaci pokračovat, aby vláda udržela ceny paliv v Česku na nejnižších úrovních v Evropské unii i v předvánočním čase.
Schillerová označila opatření za osvědčené a vyzdvihla jeho silný protiinflační efekt. Vláda tato opatření zavedla kvůli prudkému růstu cen paliv na trhu, který nastal poté, co Spojené státy zaútočily na Írán a ten následně zablokoval Hormuzskou úžinu, kudy musí proplouvat tankery z Perského zálivu.
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Zdroj: Libor Novák