Vojtěch chce vyjasnit pacientům, za co mohou platit u lékaře

Registrační poplatek, platba za dřívější termín nebo poplatek za eRecept. Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodické stanovisko, které na konkrétních příkladech vysvětluje, kdy mohou poskytovatelé zdravotních služeb požadovat po pacientech platbu a kdy ne. Základní pravidlo je jednoduché: za péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění pacient neplatí podruhé.
"V praxi se při poskytování zdravotních služeb objevují různé poplatky a pro pacienty nemusí být vždy snadné poznat, které jsou oprávněné. Chceme, aby v tom měli jasno. Proto jsme připravili metodické stanovisko, které pravidla pro platby pacientů vyjasňuje na konkrétních situacích," vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Pokud je péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nemůže být její poskytnutí podmíněno dalším poplatkem. "Placené služby navíc samozřejmě mohou existovat, ale musí být pacientovou svobodnou volbou. Pokud se pacient setká s neoprávněným poplatkem, neměl by se bát ozvat a obrátit se na příslušný krajský úřad," zmínil člen Babišovy vlády.
Metodické stanovisko reaguje na právní úpravu účinnou od 1. ledna 2026 a je určeno především příslušným správním orgánům, zejména krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy, které vykonávají kontrolu a projednávají přestupky poskytovatelů zdravotních služeb.
"Cílem metodického stanoviska je sjednotit výklad pravidel a dát správním orgánům jasné vodítko pro posuzování konkrétních situací v praxi. Současně přispívá k větší právní jistotě pacientů i poskytovatelů zdravotních služeb a pacientům může sloužit jako podpůrný zdroj informací o jejich právech," doplnila právnička Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Alena Fikejzová.
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Zdroj: Jan Hrabě