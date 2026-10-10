Volby 2026: Polovina okrsků sečtena, po místních sdruženích vedou z vládních stran nadále lidovci

Sčítání hlasů v letošních komunálních a senátních volbách postupuje značným tempem a Český statistický úřad již má zpracovanou zhruba polovinu všech volebních okrsků. Výsledky nově přicházejí také z větších měst a regionálních center, kde okrskové komise postupně uzavírají protokoly a odesílají data do centrálního systému.
V komunálních volbách je aktuálně sečteno 52,73 procenta okrsků, přičemž celková volební účast se v této chvíli drží na hodnotě 49,08 procenta. Sčítání v komunálních volbách přináší průběžná data i z prvních městských obvodů a větších sídel.
V dosavadním součtu získaných mandátů si drží silnou pozici kandidáti KDU-ČSL, kteří tradičně dominují v menších obcích, následovaní zástupci hnutí STAN, ODS a hnutí ANO. Nejvýraznější silou ale zůstávají rozmanitá místní sdružení nezávislých kandidátů, která na lokální úrovni tradičně oslovují největší část voličů.
S tím, jak se do centrálního systému postupně propisují data z větších měst a hustě zalidněných aglomerací, bude rychlost sčítání v nadcházejících hodinách ještě gradovat. Definitivní obraz o celkovém rozložení politických sil na radnicích i o kompletním složení dvojic pro senátní finále přinesou až pozdní večerní a noční hodiny.
Paralelně rychle přibývají také data z voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR, kde statistici zpracovali již 45,03 procenta okrsků při průběžné volební účasti dosahující 42,75 procenta. Zpracovaná data potvrzují úspěšný nástup kandidátů hnutí ANO a STAN, kteří v mnoha obvodech míří do druhého kola, případně atakují přímé zvolení již v prvním kole. Sčítání v klíčových městských obvodech bude pokračovat v průběhu celého večera.
V soubojích o křesla v horní komoře Parlamentu se stále zřetelněji rýsují obrysy budoucích soubojů pro druhé kolo. Zatímco v některých obvodech si své pozice s přehledem hájí zkušení politici a někteří kandidáti sahají po přímém zvolení již v prvním kole, jako například Jan Grulich na Rychnovsku, Jan Sobotka na Trutnovsku nebo Jan Grolich ve Vyškově, v řadě dalších regionů probíhají velmi těsné souboje o postupové příčky mezi zástupci hnutí ANO, STAN a vládních stran.
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Zdroj: Libor Novák