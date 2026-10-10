Volby 2026: Sečteny přes tři čtvrtiny hlasů. Objevují se první výsledky z metropolí

Sčítání hlasů v letošních komunálních a senátních volbách v České republice se překlopilo do své závěrečné fáze, kdy okrskové komise hlásí sečteno již zhruba osmdesát sedm procent volebních okrsků v případě obecních zastupitelstev a přes osmdesát tři procent u prvního kola senátního klání. Volební účast se v komunální části stabilizovala těsně pod hranicí osmačtyřiceti procent, zatímco zájem o souboj o křesla v horní komoře Parlamentu přilákal k volebním schránkám o něco více než dvaačtyřicet procent oprávněných voličů.
Centrální pozornost se v tuto chvíli soustředí na velká krajská města a metropolitní aglomerace, kde je zpracovávání výsledků tradičně nejpomalejší. V hlavním městě Praze, kde je v součtu zatím zpracována pouze necelá desetina volebních okrsků, svádí extrémně vyrovnaný souboj koalice SPOLU pro Prahu s hnutím Starostové a nezávislí. Výrazný odstup od vedoucí dvojice prozatím drží ostatní politická uskupení, což naznačuje, že vyjednávání o budoucí podrobnosti pražského magistrátu budou velmi náročná a komplexní.
Zcela odlišná dynamika se rýsuje v dalších dvou největších českých městech, kde průběžná čísla ukazují na přesvědčivý náskok konkrétních lídrů. V jihomoravské metropoli Brně drží vedoucí pozici společná koalice lidovců a Starostů, která úspěšně těží ze silného zakotvení regionálních osobností a stabilní podpory v městských částech. Naopak v moravskoslezské metropoli Ostravě potvrzuje svou dominantní roli hnutí ANO, které v průběžných součtech výrazně odskakuje zbytku politického pole a směřuje k silnému mandátu pro sestavování nové městské rady.
Průběh sčítání zároveň ukazuje na výrazné rozdíly mezi venkovskými obcemi a velkými městskými centry, což se projevuje i na celkovém přelévání hlasů pro jednotlivé celostátní subjekty. Zatímco v menších obcích je již v naprosté většině případů zcela jasno o novém složení obecních zastupitelstev, ve velkých městech se teprve očekává příchod dat z lidnatých sídlištních okrsků, která mohou průběžným pořadím ještě výrazně zamíchat.
Výsledková mapa senátních voleb se souběžně s tím velmi rychle plní a potvrzuje, že v naprosté většině volebních obvodů bude muset o držiteli nového šestiletého mandátu rozhodnout až druhé finálové kolo. Některé výrazné osobnosti si však dokázaly zajistit přímý postup hned v prvním kole, což jim dává značnou výhodu a potvrzuje jejich silný lokální autoritativní profil v domovských regionech.
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Zdroj: Libor Novák