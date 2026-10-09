Voliči se u voleb mohou prokázat i eDokladem, pokud jej mají aktualizovaný

Při probíhajících volbách se voliči v České republice mohou u okrskových volebních komisí opět plnohodnotně prokázat digitálním občanským průkazem v mobilní aplikaci eDoklady. Státní správa v této souvislosti vydala soubor klíčových doporučení, které mají občanům zajistit hladký a bezproblémový průběh identifikace ve volební místnosti. Aby ověření totožnosti proběhlo bez zbytečných prodlev, je nutné provést několik technických kroků ještě před samotným odchodem z domova.
Základním předpokladem pro využití elektronického dokladu je stažení oficiální aplikace eDoklady, která je k dispozici v obchodech Google Play pro systém Android a App Store pro přístroje značky Apple. Pro správné fungování aplikace musí smartphony disponovat operačním systémem Android verze 10 nebo vyšší, případně iOS verze 15 a novější. Telefon musí mít zároveň funkční fotoaparát, technologii Bluetooth a nastavený bezpečnostní zamykací kód. Odborníci důrazně varují před stahováním aplikace z neoficiálních zdrojů či jejím spouštěním na nepodporovaných modifikovaných verzích operačních systémů.
Samotná registrace do systému vyžaduje platný český občanský průkaz a aktivní elektronický přihlašovací prostředek v rámci Identity občana. Voliči mohou k tomuto účelu využít například Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, bankovní identitu či službu mojeID. Během registračního procesu se zároveň doporučuje mít v mobilním telefonu nastaven jako výchozí internetový prohlížeč některý z podporovaných programů, mezi něž patří Google Chrome, Microsoft Edge nebo Safari.
Klíčovým krokem k úspěšnému prokázání totožnosti před volební komisí je včasná aktualizace všech potřebných složek. Uživatelé by měli mít v telefonu nainstalován nejnovější firmware operačního systému i aktuální verzi samotné aplikace eDoklady. Důležité je také provést aktualizaci samotných dat digitálního dokladu uvnitř aplikace, což se doporučuje učinit s dostatečným předstihem doma při stabilním připojení k internetu, aby se předešlo technickým komplikacím přímo ve volební místnosti.
Při samotném ověřování totožnosti u okrskové volební komise hrají zásadní roli také správně nastavená oprávnění v mobilním zařízení. Aplikace eDoklady vyžaduje pro komunikaci se čtečkou komise povolený přístup k rozhraní Bluetooth a k fotoaparátu telefonu. V případě jakýchkoliv technických potíží nebo prodlev při načítání dat odborníci důrazně nedoporučují aplikaci odinstalovávat a znovu instalovat, neboť by tím uživatel ztratil své pořadí ve virtuální frontě a celý proces by se významně prodloužil.
Ačkoliv eDoklady představují plnohodnotnou a pohodlnou alternativu ke klasickému plastovému průkazu, úřady voličům přesto doporučují mít u sebe i fyzický doklad totožnosti, tedy platnou občanku nebo cestovní pas. Tento záložní krok zajistí, že občan o možnost odevzdat svůj hlas nepřijde ani v případě náhlého vybití baterie mobilního telefonu, jeho mechanického poškození či neočekávaného výpadku mobilních datových služeb.
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Zdroj: Libor Novák