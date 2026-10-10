Výsledky voleb přinesly dramatické zvraty. Metropole dál sčítají, někteří kandidáti mají o Senátu jasno

Volební místnosti v celé České republice se v sobotu odpoledne uzavřely a sčítání hlasů pro letošní komunální a senátní volby pomalu končí. Volební komise po celé zemi celé odpoledne usilovně zpracovávaly data z okrsků, přičemž průběžné výsledky přinášejí nemalá překvapení i potvrzení dosavadních politických trendů na celostátní i lokální úrovni.
V rámci komunálních voleb došlo k obměně jedné třetiny Senátu, kde se v prvním kole rozhodovalo o osudu mnoha křesel v horní komoře parlamentu. Podle aktuálních průběžných dat z více než devadesáti procent okrsků si někteří kandidáti zajistili přímý mandát již v prvním kole, zatímco ve většině zbývajících obvodů se voliči budou muset za týden vrátit k volebním urnám v kole druhém.
Mezi úspěšnými obhájci mandátů v prvním kole vyčnívají známé tváře, které dokázaly přesvědčit voliče hned napoprvé silnou podporou v domovských regionech. Výsledky prvního kola senátních voleb zároveň ukazují, jak si vedou kandidáti vládních koaličních stran v konfrontaci s opozičními uchazeči a nezávislými osobnostmi.
Mezi nejvýraznější postavy volebního klání se zařadil jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich, který s obrovským přehledem ovládl volební obvod na Vyškovsku a zajistil si tak mandát v horní komoře Parlamentu bez nutnosti bojovat ve finálovém kole.
Grolich získá v úvodním kole nad 50 procent, čímž zcela deklasoval zbytek politické konkurence. Na druhém místě se v tomto obvodu pravděpodobně umístí zdravotní sestra Petra Absolonová kandidující za hnutí ANO, zatímco zástupce hnutí Přísaha Jaroslav Fládr skončí s výrazným odstupem na třetím místě. Celková volební účast na Vyškovsku přitom překročila hranici padesáti jedné procenta, což svědčí o vysokém zájmu místních obyvatel o veřejné dění.
Úspěch v prvním kole slaví také obhajující senátor Jan Sobotka ve volebním obvodu Trutnov, kde zřejmě také získá nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů a potvrdí tak svou dlouhodobě silnou pozici v regionu. Podobně jednoznačný průběh mělo sčítání v některých dalších obvodech, kde se vyprofilovali favorité schopní uzavřít souboj hned na začátku.
Podobně suverénní obhajobu mandátu předvedl ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou senátor Jan Grulich kandidující za TOP 09. S podporou dosahující zhruba dvaašedesáti procent voličů nedal svým soupeřům sebemenší šanci a potvrdil, že jeho dosavadní práce v Senátu se těší vysoké důvěře místních obyvatel. Grulich tak uzavřel své volební tažení hned v úvodu a stane se dalším zákonodárcem, jenž si může zajistit klidnou přípravu na nadcházející legislativní období bez nutnosti podstupovat nervy drásající souboj ve druhém kole.
Výrazný úspěch si připsalo také nově vznikající politické uskupení, když v obvodu Strakonice zvítězil Tomáš Fiala kandidující za hnutí Naše Česko. Se ziskem téměř sedmapadesáti procent hlasů překoná své soupeře a zajistí hnutí historicky vůbec první senátní mandát.
Mezi úspěšné obhájce mandátu v prvním kole se zřejmě zařadí rovněž Zbyněk Linhart za hnutí STAN, který pravděpodobně uspěje na Děčínsku se ziskem přibližně třiapadesáti procent hlasů. Linhart, jenž v Senátu dlouhodobě vede výbor pro územní rozvoj a veřejnou správu, potvrdil silné vazby na místní samosprávy a obhájil své křeslo před zástupci opozičních i vládních stran bez nutnosti podstupovat finálové kolo.
Zatímco ve velkých městech se sčítání soustředí na složitou strukturu koalic a zastupitelstev, v menších obcích a městysech bývá jasno poměrně rychle. V mnoha menších sídlech a obcích tradičně dominují nezávislí kandidáti, místní spolky a sdružení občanů, která v řadě případů zcela ovládla tamní zastupitelstva na úkor zavedených politických stran.
Například v Libereckém kraji v Semilech získalo většinu místní sdružení Moje Semily, což potvrzuje trend, že lidé na malých městech a vesnicích preferují komunální osobnosti před celostátní politikou. Podobné zprávy přicházejí i z dalších regionů, kde nezávislé kandidátky sbírají desítky mandátů a mají v rukou klíč k sestavení nových radnic.
V hlavním městě Praze se sčítají hlasy pro magistrát i jednotlivé městské části, kde tradičně probíhají velmi sledované a vyrovnané souboje. Průběžné výsledky z pražských obvodů naznačují, že o budoucí podobě pražské koalice rozhodne každé procento a schopnost jednotlivých uskupení tvořit kompromisy.
Průběžná data ze sčítání hlasů v hlavním městě Praze naznačují výrazné posuny na pražské politické scéně a přinášejí dramatický souboj o první příčku. Po zpracování přibližně jedenácti procent volebních okrsků svádí extrémně těsný duel hnutí Starostové a nezávislí vedené lídrem Petrem Hlaváčkem s koalicí Spolu pro Prahu pod vedením Tomáše Portlíka z ODS. Zatímco STAN se drží na prvním místě s průběžným ziskem 22,3 procenta hlasů, koalice Spolu mu šlape těsně na paty se ziskem 21,8 procenta.
Třetí pozici v hlavním městě prozatím drží uskupení Praha sobě v čele s Adamem Scheinherrem, které si připsalo 16,9 procenta hlasů. Až na čtvrté příčce se nachází hnutí ANO se ziskem 15,3 procenta, což odpovídá dlouhodobému trendu, kdy opoziční hnutí v metropoli tradičně dosahuje skromnějších výsledků než v ostatních regionech České republiky.
Jedním z nejvýraznějších okamžiků dosavadního pražského sčítání je ovšem citelný propad zisku České pirátské strany. Zatímco před čtyřmi lety Piráti v metropoli oslovili 17,7 procenta voličů a platili za jednoho z hlavních architektů pražské politiky, v aktuálním sčítání se pohybují na hranici rovných 10 procent hlasů. Tento meziroční pokles ukazuje na výraznou změnu nálad mezi pražskými voliči i na odliv podpory směrem k jiným partnerským uskupením.
Druhé největší město České republiky, Brno, sleduje sčítání hlasů s napětím, neboť tamní komunální politika bývá často laboratoří pro celostátní politická uspořádání. Průběžné výsledky z Brna ukazují na ostrý souboj mezi dosavadním vedením města a opozičními silami, které usilují o zásadní obrat v městské správě.
V Brně, kde je již sečteno přes čtyřicet procent okrsků, se do čela probojovalo uskupení Lidovci a Starostové – Brno blíž lidem, které by podle průběžných výsledků získalo osmnáct z pětapadesáti mandátů v zastupitelstvu. Druhé místo s dvanácti mandáty drží hnutí ANO, přičemž stejný počet křesel si připisuje také koalice ODS, TOP 09 a nezávislí. Volební účast v jihomoravské metropoli se zastavila přibližně na pětatřiceti procentech, což ukazuje na mírně nižší mobilizaci voličů oproti minulému hlasování, ze kterého vítězové tentokrát odcházejí s citelně menší převahou.
Podobně napínavý průběh má sčítání hlasů v Ostravě, kde je po sečtení více než poloviny okrsků na prvním místě hnutí ANO se ziskem okolo dvaceti sedmi procent hlasů. Oproti předchozím volbám, kdy hnutí v čele s tehdejším primátorem Tomášem Macurou dosáhlo na čtyřiatřicet procent, jde o znatelný pokles dosavadní dominance. Přesto si ostravská organizace drží průběžné vedení, o něž se však v nadcházejících dnech povedou velmi tvrdá koaliční jednání.
Výrazné zemětřesení se odehrává na ostravské politické scéně u menších stran, kde hluboký propad zažívají kandidáti SPD i Piráti. Zatímco SPD před čtyřmi lety slavila zisk dvanácti procent a sedmi mandátů, nyní se pohybuje na hranici pěti a tří desetin procenta, což je vystavuje reálnému riziku úplného vypadnutí ze zastupitelstva. Podobně ohroženi jsou také Piráti, naopak novým fenoménem v ostravském zastupitelstvu se mohou stát Motoristé, kteří prozatím oslovili zhruba osm procent voličů.
Zprávy o výsledcích přicházejí také z dalších krajských měst, kde se objevují zajímavé obraty a překvapení. V Českých Budějovicích například zaznamenalo výrazné úspěchy regionální hnutí Naše Česko, zatímco tradiční celostátní strany zde v některých ohledech ztratily dřívější pozice.
Kuba na následné tiskové konferenci vyzdvihl, že pro nově vznikající hnutí šlo o klíčový moment a že se podařilo úspěšně obhájit pozice na jihu Čech. Současně vyjádřil velkou radost nad průběhem senátního klání, kde kandidát Tomáš Fiala ovládl okrsek rovnou v prvním kole voleb.
Zcela odlišná atmosféra naproti tomu panovala u zavedených politických tváří, které musely strpět hořkou porážku. Dlouholetý vsetínský starosta a významná postava KDU-ČSL Jiří Čunek neobhájil svůj post v čele radnice.
Čunkova kandidátka nazvaná Vsetín srdcem a rozumem získala šestnáct procent hlasů a skončila na druhém místě za novým hnutím VS21. To ve vsetínských volbách suverénně zvítězilo se ziskem přesahujícím čtyřicet procent hlasů, čímž definitivně uzavřelo jednu dlouhou éru tamní samosprávy.
Pozornost vzbudilo také Ústí nad Labem, kde podle průběžných výsledků po sečtení velké části okrsků zcela dominovala široká opoziční koalice s názvem Jedno Ústí, která získala masivní podporu voličů. Tento výsledek ukazuje na silnou nespokojenost voličů s dosavadním stavem vedení města a touhu po radikální změně.
Průběžný volební zisk této netradiční koalice se stabilně pohybuje nad hranicí padesáti procent hlasů, což signalizuje mimořádně silnou podporu veřejnosti. Naopak dříve dominující hnutí ANO, kterému průběžně připadá přibližně šestnáct a půl procenta hlasů, zaznamenává v severočeské metropoli citelnou ztrátu.
Za tímto volebním úspěchem stojí bezprecedentní spojení sedmi různých politických sil a nezávislých sdružení. Na společné kandidátce se střetli zástupci hnutí STAN, Pirátů, TOP 09, Strany zelených, hnutí Naše Česko, Ústeckého fóra občanů neboli UFO a nezávislí kandidáti sdružení v platformě PRO!Ústí.
Na dosavadní výsledky již v průběhu večera reagovali představitelé parlamentních stran, kteří hodnotili jak úspěchy v komunálních volbách, tak výhledy před druhým kolem senátního klání. Zatímco zástupci některých stran hovoří o úspěšné obhajobě pozic, jiní přiznávají zklamání ze ztráty tradičních bašt.
V následujících dnech a týdnech čeká úspěšné kandidáty náročná fáze vyjednávání o koalicích, rozdělení radničních funkcí a sestavování programového prohlášení. Finální podoba vedení obcí, měst i senátních křesel tak ukáže, jakým směrem se bude česká komunální a regionální politika ubírat v příštích letech.
Aktualizováno před 24 minutami
Online Volby přinesly těsný souboj v Praze a zásadní zvrat v Ústí, ve Žďáru rozhodl jediný hlas
Související
Online Volby přinesly těsný souboj v Praze a zásadní zvrat v Ústí, ve Žďáru rozhodl jediný hlas
V senátních volbách ve Žďáru nad Sázavou rozhodl jediný hlas
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 24 minutami
Online Volby přinesly těsný souboj v Praze a zásadní zvrat v Ústí, ve Žďáru rozhodl jediný hlas
před 27 minutami
V senátních volbách ve Žďáru nad Sázavou rozhodl jediný hlas
před 45 minutami
Starostové nechtěli úspěch v Praze zakřiknout. Naše vize má šanci, řekl Rakušan
před 46 minutami
Souboj o Prahu míří do finále. STAN směřuje k vítězství, Piráti ztrácí, Macinka neskrývá zklamání
před 1 hodinou
Začala 14. řada StarDance. Eben s Kostkovou potvrdili konec, nejlepší tanec předvedl Dyk
před 1 hodinou
Zůstáváme nejsilnější politickou silou v zemi, v Praze proti mně budují nenávist, prohlásil Babiš po volbách
před 1 hodinou
Výsledky voleb přinesly dramatické zvraty. Metropole dál sčítají, někteří kandidáti mají o Senátu jasno
před 2 hodinami
Hnutí ANO ztrácí baštu v Ústí nad Labem
před 3 hodinami
Překvapivé volební zvraty: Kuba slaví úspěch s Naše Česko, Čunek post neobhájil
před 3 hodinami
Okamura přiznal zklamání z neúspěchu SPD v senátních volbách
před 3 hodinami
Volby v Praze: O vítězství se pere Spolu pro Prahu se STAN. ANO až čtvrté
před 4 hodinami
Kupka chce Vystrčila i nadále v čele Senátu. Portlík prozradil povolební plán
před 4 hodinami
Volby 2026: Sečteny přes tři čtvrtiny hlasů. Objevují se první výsledky z metropolí
před 4 hodinami
Grolich a řada dalších kandidátů na senátory uspěje už v prvním kole, odhaluje sčítání
před 5 hodinami
Jsme nejsilnější opozicí a největší konkurent hnutí ANO, prohlásil po volbách Rakušan
před 5 hodinami
Macinka a Turek slaví ve štábu Motoristů první mandát v Černoučku
před 6 hodinami
Sečteno 60 procent hlasů. Ve volbách propadla lavice a SPD, míní politolog
před 6 hodinami
Kupka řekl, co bude ODS považovat za volební úspěch
před 6 hodinami
Volby 2026: Polovina okrsků sečtena, po místních sdruženích vedou z vládních stran nadále lidovci
před 6 hodinami
Axios: Trumpova dohoda s Putinem je reakcí na to, že Kyjev nezastavil útoky na rafinérie
Americká diplomacie se podle webu Axiox dostala do ostrého sporu s ukrajinským vedením poté, co prezident Donald Trump dojednal dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ohledně obchodu s motorovou naftou. Rozhodnutí americké administrativy padlo v reakci na to, že ukrajinská strana ignorovala opakované výzvy ze strany Spojených států k zastavení útoků na ruské ropné rafinérie.
Zdroj: Libor Novák