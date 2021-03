Do konce roku zdravotní pojišťovny vyčerpají své rezervy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do konce letošního roku podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zdravotní pojišťovny vyčerpají své finanční rezervy z minulých let. Řekl to na dnešním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví.