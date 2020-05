Koronavirus není stavěný na lidi. Covid-19 by jinak nezabíjel, tvrdí český vědec

„Těším se až se vyspím,“ uvedl na začátku rozhovoru Konvalinka a zdůraznil, že nápor na epidemiology, biochemiky a virology je obrovský, ale podle jeho názoru je důležité, aby se lidé postupně vraceli k normálnímu životu.

Konvalinka se domnívá, že v Česku se podařilo šíření viru SARS-CoV-2 potlačit na minimum a dodává, že desítky nových případů denně je velmi dobrá situace. Podle biochemika je zapotřebí, aby se nebezpečí této nemoci v budoucnu nepodceňovalo. „Nicméně je potřeba, aby stát stále budoval kapacity testování a mohl rychle izolovat případná ohniska,“ konstatoval Konvalinka.

V otázkách informovanosti ohledně chování viru SARS-CoV-2 se Konvalinka domnívá, že zásadní otázky byly zodpovězeny. „Známe jeho strukturu a v podstatě každý jeho atom proteinu, a i jeho mechanismus,“ řekl biochemik a míní, že vir nebyl ušit přímo na člověka.

O perfektním fungování viru hovořil v souvislosti s netopýry, protože to, že člověk na covid-19 umírá, virům nevyhovuje, a přirovnal fungování viru k počítačovým virům, „Virus, který vám zničí počítač je hloupý. Chytrý virus pomaličku a nenápadně posílá informace o vašem bankovním účtu do Číny,“ nastínil biochemik.

Kolektivní imunita byla tématem mnoha států a podle Konvalinky zcela na místě, ale postupem času se ukázalo, že myšlenka promořování není zcela realistická a poukazuje na Švédsko, které zvolilo benevolentnější strategii a ke kolektivní imunitě nedochází. Největší relevanci má v současné době New York s 20 %, ale zemřelo více než 32 tisíc lidí a Konvalinka poukazuje na fakt, že pokud by mělo dojít ke kolektivní imunitě minimálně v 60 %, muselo by zemřít zhruba 100 000 lidí.

Na otázku, zda si myslí, že přijde druhá vlna, odpověděl: „Korektní odpověď je, že nevíme“. Ačkoliv jsou lidé chráněni, není jistota, jak dlouho protilátky v těle vydrží. Podle slov Konvalinky to může být měsíce nebo možná roky, ale domnívá se, že je potřeba chytré karantény a celoplošného testování, aby země znovu nezažila ekonomický šok, který přišel v březnu.

V otázkách dostupnosti vakcíny do 12 měsíců vyjádřil Konvalinka pochyby, ale domnívá se, že vysoké investice do výzkumu by mohli vést k účinné vakcíně do konce roku 2021. „Hlavní je bezpečnost, protože vakcína bude podávána miliónům lidí a jen promile vedlejšího účinku může nadělat víc škody než samotný vir,“ doplnil Konvalinka.