USA poslaly do Česka experimentální lék remdesivir. Dostane ho pacient v kritické stavu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pro pacienta, který leží v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v kritickém stavu s nemocí COVID-19, budou moct lékaři použít experimenální lék Remdesivir. Americká firma Gilead, která ho vyrábí, schválila zařazení pacienta do svého programu a lék již odeslala do Česka. Nemocnice ho zatím neobdržela. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.