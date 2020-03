V Česku je 94 případů koronaviru, nákaza je ve všech krajích

Vyplývá to z aktuálních informací ministerstva zdravotnictví. Testy dosud absolvovalo 1816 lidí. O aktuální situaci kolem onemocnění bude ráno na mimořádném zasedání jednat vláda, zřejmě přijme další opatření proti šíření nákazy.

"Celkem jsme již vyšetřili 1816 osob. K dnešnímu ránu stále platí 94 pozitivních pacientů," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Aktuální čísla ke koronaviru. Celkem jsme již vyšetřili 1816 osob. K dnešnímu ránu stále platí 94 pozitivních pacientů. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 12, 2020

Ve středu řekl, že stav dvou pacientů je vážnější. Jeden z těchto pacientů byl na jednotce intenzivní péče v pražské Nemocnici Na Bulovce. Druhou pacientkou s obtížnějším průběhem nemoci je seniorka hospitalizovaná v Brně.

"U brněnské pacientky naštěstí nakonec stav v tuto chvíli není tak vážný. Byla tam pneumonie hlášená z Vojenské nemocnice v Brně, pak byla převezena do Fakultní nemocnice v Brně a nyní je na standardním lůžku. Tam ta situace je lepší, byť je to starší paní, myslím 86 let. Ani pneumonie není diagnostikovaná v tuto chvíli," řekl před jednáním kabinetu Vojtěch.

Horší je podle něj stav jednoho prostějovského pacienta. "Pacient v Prostějově na klinice je ve vážném, nikoli kritickém, ale vážném stavu. Je na standardním lůžku, ale je tam pneumonie. Lékaři musí být velmi obezřetní. Mám tu informaci z dnešního rána z prostějovské infekční kliniky," doplnil ministr.

Po hlavním městě má nejvíce nakažených Ústecký kraj, kde je 16 pacientů. Následuje Středočeský kraj s 11 infikovanými. V Olomouckém a Královéhradeckém kraji jsou zatím čtyři lidé s koronavirem, ve Zlínském tři. Po jednom případu mají momentálně Pardubický, Plzeňský, Jihomoravský, Liberecký, Jihočeský, Karlovarský, Moravskoslezský kraj a Vysočina.

Přehled případů po jednotlivých regionech zveřejnil ráno na twitteru premiér Andrej Babiš. Uvedl také, že na dnešní mimořádné jednání vláda pozvala i ředitele Státního zdravotního ústavu a šéfy hygienických stanic Prahy, Středočeského kraje a Ústeckého kraje, kde je největší výskyt.

Praha 48

Ústecký 16

Středočeský 11

Olomoucký 4

Královehradecký 4

Zlínský 3

Pardubický 1

Vysočina 1

Plzeňský 1

Jihomoravský 1

Liberecký 1

Jihočeský 1

Karlovarský 1

Moravskoslezský 1 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 12, 2020

Během středy v Česku výrazně stoupl počet nakažených lidí. Od předchozího dne hygienici zaznamenali 31 nových případů, což byl dosud nejvyšší denní nárůst. V Česku už platí zákaz konání všech akcí, při nichž by se na jednom místě mohlo shromáždit více než 100 lidí. Do odvolání jsou také zavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v České televizi řekl, že pokud by šíření viru nadále pokračovalo rychlým tempem, je namístě uvažovat o omezení pohybu lidí ve veřejném prostoru.