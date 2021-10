Zdravotní sestry budou moci nově předepisovat některé zdravotnické pomůcky

Podle dřívějších vyjádření ministerstva zdravotnictví by tato změna měla pomoci především v domácí péči. Podle prezidentky Asociace domácí péče ČR Ludmily Kondelíkové jde o první krok k posílení pravomocí sester. Sestry v domácí péči by chtěly v budoucnu například také samy předepisovat ošetřovatelský plán pacienta. Řekla to v rozhovoru s ČTK.

Zákon uvádí, že sestra bude moci předepisovat některé zdravotnické prostředky v rozsahu, který stanoví ošetřující lékař. Tedy pokud se léčba u pacienta nebude měnit, může zdravotní sestra opakovaně předepisovat například krycí materiály, jako jsou náplasti, obinadla či materiály k podpoře hojení a čištění ran, dále pomůcky pro pacienty s inkontinencí, se střevními vývody a také prostředky pro kompresivní léčbu, tedy stahovací obinadla či punčochy. Nyní je nutný vždy předpis od lékaře. Pokud se ale například změní hojení rány a bude potřeba jiný typ krycího materiálu, podle zástupců domácí péče bude opět nutné žádat lékaře.

Nynější změna je podle Kondelíkové první vlaštovkou, která by měla přispět k posílení kompetencí sester. Stejně to vidí i prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová. Napsala to ČTK. Podle ní změna pomůže také stomickým sestrám v ambulancích a sestrám, které se zabývají hojením chronických ran. Stomické sestry pečují o pacienty s umělými vývody střev či močových cest.

"Vnímáme to jako velice pozitivní a vstřícný krok, stálo nás to hodně úsilí. Bude zapotřebí ještě mnoho dalších prováděcích vyhlášek a úkonů, aby to mohlo vejít do praxe," řekla ČTK Kondelíková. Zatím podle ní není jasné, za jakých podmínek budou moci sestry pomůcky předepsat, v jakém množství či jaké budou podmínky úhrad od zdravotních pojišťoven.

Sestry v domácí péči by podle Kondelíkové uvítaly mít kompetenci předepsat pomůcky zcela samostatně. "Lékař není odborníkem v ošetřovatelství. Sestra domácí péče je v častějším kontaktu s pacientem, zná i souvislosti. Máme dojem, že lépe určí specifickou pomůcku, která je pro pacienta vhodná," uvedla Kondelíková. Zároveň zástupci domácí péče usilovali o to, aby sestry mohly stanovit samostatně rozsah a obsah ošetřovatelské péče ve vlastním prostředí, tedy například to, jak často bude pacient potřebovat návštěvu sestry. "Zatím všechno musíme konzultovat s praktickým lékařem i ty sesterské záležitosti. To bude naše další snaha," poznamenala ředitelka asociace.

Zástupci domácí péče nyní oceňují to, že podle poslední novely zákona o provozu na pozemních komunikacích budou mít jednodušší parkování při příjezdu k pacientovi. "Ale ještě by nám velice pomohlo, kdybychom mohli parkovat na modrých zónách," doplnila Kondelíková.

Podle koncepce domácí péče, která loni v listopadu vyšla ve věstníku ministerstva zdravotnictví, je v Česku 510 poskytovatelů domácí péče, kteří mají celkem 815 pracovišť. V domácí péči je ročně léčeno asi 150.000 lidí.